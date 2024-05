Cartas baneadas en Magic; Razones detrás de las prohibiciones y en que formatos aplica

Parte crucial de mantener el equilibrio en este juego es la política de prohibiciones y restricciones implementada por Wizards of the Coast , la empresa detrás de MTG . Cada que se actualiza la lista de cartas baneadas, genera debate y análisis entre la comunidad de jugadores.

Desde su creación en 1993, “ Magic: The Gathering ” ( MTG ) ha evolucionado hasta convertirse en uno de los juegos de cartas coleccionables más populares y complejos del mundo.

- “ Uro, Titan of Nature’s Wrath ”: Baneada debido a su capacidad para generar demasiada ventaja de cartas y vida, además de ser difícil de manejar.

- “ Oko, Thief of Crowns ”: Baneada por su poder abrumador y versatilidad, afectando negativamente la diversidad del formato.

- “ Omnath, Locus of Creation ”: Baneada por su capacidad para generar demasiada ventaja de cartas y vida, dominando el formato.

III. Reducción de la diversidad: Si una carta o combinación de cartas se vuelve tan dominante que casi todos los mazos (decks) competitivas deben incluirla o enfrentarse a ella, Wizards puede decidir banearla para fomentar una mayor diversidad de estrategias. La carta “ Field of the Dead ” fue prohibida en Standard , Pioneer y Modern porque su capacidad para generar múltiples criaturas con demasiada facilidad limitaba las opciones de construcción de mazos.

I . Desbalance de poder: Algunas cartas pueden ser demasiado poderosas en comparación con otras, creando un entorno de juego desequilibrado. Un ejemplo es “ Oko, Thief of Crowns ”, una carta que rápidamente dominó el formato Standard debido a su capacidad para neutralizar casi cualquier amenaza y su facilidad para generar ventaja de cartas.

- “ Veil of Summer ”: Baneada por ser una carta de respuesta demasiado eficiente, desbalanceando el formato.

- “ Mycosynth Lattice ”: Baneada debido a la interacción con “ Karn, the Great Creator ”, que podía bloquear permanentemente los recursos del oponente.

- “ Wrenn and Six ”: Baneada por su habilidad para controlar el juego desde temprano, especialmente en combinación con otras cartas potentes.

- “ Golos, Tireless Pilgrim ”: Fue Baneada aunque no era excesivamente poderosa, Golos era una carta que generaba estrategias de construcción de mazos demasiado homogéneas, lo que iba en contra del espíritu diverso de Commander.

- “ Iona, Shield of Emeria ”: Baneada por su capacidad para bloquear completamente a jugadores que juegan un solo color, creando experiencias de juego negativas.

- “ Lutri, the Spellchaser ”: Baneada en Commander debido a su naturaleza de compañero, que rompía la regla de construcción de mazos en Vintage.

Esta lista es un ejemplo representativo y no exhaustivo de algunas cartas baneadas en Magic.

Wizards of the Coast actualiza regularmente las listas de cartas baneadas, y es recomendable consultar las fuentes oficiales para obtener la información más reciente.

La política de baneos en “Magic: The Gathering” es una herramienta esencial para mantener la salud del juego y varía según el formato. Aunque siempre generan controversia, estas decisiones son fundamentales para asegurar que MTG siga siendo un juego justo y competitivo para todos los jugadores.

Wizards of the Coast continúa monitoreando el estado del juego y no duda en intervenir cuando una carta amenaza con desestabilizar el mismo.