¿Cuáles son las cartas más caras en la historia de Magic?; ‘The One Ring’ y ‘Black Lotus’ encabezan la lista

1. The One Ring

La carta que encabeza la lista por ser la más cara, exclusiva y codiciada de la historia de Magic tanto por el fandom del Señor de los Anillos como por los jugadores de MTG es la ya conocida ‘The One Ring’ lanzada en la expansión ‘The Lord of the Rings: Tales of the Middle-earth’ o ‘El Señor de los Anillos: Relatos de la Tierra Media’ apenas a mediados del año pasado. Lo interesante y, aunque poco probable, ‘esperanzador’ sobre esta carta era que cualquiera que comprara productos de esta expansión podría tener oportunidad de obtenerla, su precio en el mercado rondaba los 500K USD, antes de ser encontrada, finalmente llegando a valer 2.6 millones de dólares siendo adquirida por el rapero Post Malone a su dueño original Brook Trafton.