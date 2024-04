Top 5 opciones de Comandantes divertidos para empezar a jugar Magic (Local Version)

TOP 3 COMBOS:

I.-“Exquisite Blood” + “Sanguine Bond” = Cuando tú ganes puntos de vida, un jugador objetivo pierde esa misma cantidad en puntos de vida.

II-“Sanguine Bond” + “Vito Thorn of the Dusk Rose” = Este combo infinito realiza el mismo efecto que el combo anterior, solo que cambiamos la carta encantamiento “Sanguine Bond” por la carta de criatura “Vito Thorn of the Dusk Rose” que comparten el mismo efecto.



III.-“Exquisite Blood” + “Aetherflux Reservoir” = Este combo no es infinito, pero de cumplir sus requisitos, puede hacer daño directo inmenso, capaz de derrotar a un oponente en un solo turno.