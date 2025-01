Grandes cohetes, telescopios y cambios: lo que viene para el espacio en 2025

Otra cosa que transportará el New Glenn son satélites para Amazon, donde Bezos sigue siendo presidente ejecutivo. El Proyecto Kuiper de la empresa incluye planes para construir una megaconstelación de satélites que transmitan internet desde el espacio, en competencia con la constelación Starlink de SpaceX. Amazon también planea lanzar los satélites Kuiper utilizando cohetes de muchos de los competidores de Blue Origin, como United Launch Alliance, Arianespace de Francia e incluso SpaceX.

La empresa espacial creada por Bezos, Blue Origin, tiene un potente cohete llamado New Glenn que podría despegar por fin en 2025. Al igual que el Falcon 9 de SpaceX, la etapa impulsora está diseñada para ser totalmente reutilizable, de modo que pueda volar una y otra vez y reducir el costo de los lanzamientos. El cohete podría lanzar satélites de seguridad nacional para el ejército estadounidense y naves espaciales para la NASA, incluidos orbitadores a Marte y alunizadores.

POR: Michael Roston and Katrina Miller

Vigilias por los Voyagers 1 y 2

Las Voyagers 1 y 2, dos naves gemelas que inspiraron a una generación de investigadores cósmicos, fueron lanzadas en 1977. Tras décadas de explorar el sistema solar exterior antes de trazar la frontera desconocida del espacio interestelar, las dos naves espaciales muestran signos de envejecimiento.

Al principio de su viaje, pasaron volando por Júpiter y Saturno, y la Voyager 2 visitó más tarde Urano y Neptuno. Pero quizás el regalo más icónico de la misión al mundo fue una foto tomada de la Tierra, un diminuto píxel contra la extensión del espacio, que llevó al famoso astrónomo Carl Sagan a acuñar la imagen “punto azul pálido”.

En los últimos años, cada uno de los exploradores robóticos ha tenido contacto intermitente con la NASA. La comunicación con la Voyager 2 se cortó a propósito en 2020 durante meses, y luego se perdió por accidente durante un par de semanas en 2023, antes de restablecerse.

La Voyager 1, por su parte, dio un susto a los especialistas de la misión este año, cuando dejó de enviar datos a la Tierra. Los instrumentos de ambas naves espaciales se han apagado para ahorrar energía.

Pero la NASA aún no se da por vencida. Cuando finalmente sean enterradas en el espacio entre las estrellas, será un lugar de descanso apropiado, dado que el dúo se ha aventurado donde ninguna otra nave espacial había llegado antes.

El objetivo orbital de India

El programa espacial indio ha hecho aterrizar un robot en la Luna y ha puesto una nave espacial en órbita alrededor de Marte. Las prioridades más inmediatas del país están mucho más cerca de la Tierra, pero eso no significa que sean menos ambiciosas.

India se está centrando en los vuelos espaciales tripulados. Un miembro del cuerpo de astronautas del país, Shubhanshu Shukla, pasará hasta 14 días esta primavera a bordo de la Estación Espacial Internacional durante una misión comercial con la empresa Axiom Space.

Shukla y sus compañeros astronautas indios esperan ser los primeros en lanzarse a la órbita terrestre baja con sus cohetes de fabricación nacional. India dijo en diciembre que se estaba preparando un vehículo orbital de ese programa, conocido como Gaganyaan, para un lanzamiento de prueba sin astronautas a bordo. Un vuelo exitoso podría abrir camino a un lanzamiento tripulado por un astronauta indio en 2026.

Nuevos hitos y nuevas naves espaciales

SpaceX asombró al mundo en noviembre durante el Vuelo 5 de Starship, el cohete más potente jamás construido. Se espera que la empresa intente repetir la asombrosa captura con “palillos” de su enorme cohete Super Heavy. SpaceX también puede intentar atrapar la etapa superior del vehículo Starship después de que complete una órbita de la Tierra y regrese al lugar del lanzamiento en el sur de Texas por primera vez. SpaceX dijo que su objetivo era realizar 25 lanzamientos de Starship en 2025, mientras prepara la nave espacial para el aterrizaje de astronautas en la Luna, según el contrato de la empresa con la NASA.

Otros cohetes y naves espaciales nuevos podrían alzar el vuelo en 2025.

Uno de ellos es Neutron, un cohete reutilizable que está desarrollando Rocket Lab, fundada en Nueva Zelanda. La empresa lleva habitualmente satélites a órbita a bordo de su pequeño cohete Electron, y podría realizar un primer vuelo del nuevo vehículo desde un centro de lanzamiento en Virginia.

Otro es Dream Chaser, un avión espacial construido por Sierra Space. Tras retrasos en 2024, la empresa espera que lleve carga a la Estación Espacial Internacional por primera vez este año. c. 2025 The New York Times Company