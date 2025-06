Mientras ataca el programa nuclear iraní, Israel es ambiguo sobre el suyo

En este sentido, críticos en Irán además de en otros lugares denuncian a los países occidentales por su hipocresía al llevar acabo un estricto control sobre el programa nuclear de Irán, cuyos líderes reiteran en que sólo tiene fines pacíficos, mientras que por otra parte no hacen lo mismo en cuanto al arsenal nuclear que se le presuntamente posse Israel.

Si bien, Israel es miembro del Organismo Internacional de la Energía Atómica, actualmente es uno de los cinco países que no forman parte de un tratado mundial de no proliferación nuclear; con lo que se libra de la presión internacional para que se desarmarse, inclusive para autorizar que los inspectores de la OIEA examinen sus instalaciones.

Alicia Hernández, en su artículo “ Qué se sabe del arsenal nuclear de Israel y por qué sus líderes no reconocen ni desmienten su existencia ”, publicado por la BBC, confirma esta sospecha y precisa que “ Israel posee armas nucleares propias, que se remontan a la década de 1960 ”.

Sin embargo, lo que no es un secreto es que durante décadas se ha creído que Israel es el único país de Medio Oriente Medio que posee armas nucleares, no obstante a que sus líderes rechazan ya sea confirmar o negar su existencia.

En consecuencia, Vanunu estuvo preso durante 18 años imputado de traición y no tiene autorizado tener reuniones con extranjeros ni tampoco salir del país.

No obstante, esta política ambigua por parte de Israel tuvo un duro revés en 1986, cuando las actividades de Dimona fueron hechas públicas por un extécnico del centro, Mordechai Vanunu.; mismo que proporcionó fotografías y descripciones del reactor al diario británico The Sunday Times.

Una vez que fue abierto, Israel decidió mantener el trabajo en Dimona oculto durante una década, diciéndoles a los funcionarios de estadounidenses que era una fábrica textil, de acuerdo a un artículo publicado en 2022 en el Bulletin of the Atomic Scientists, que es una revista académica.

Alemania suministró todos los submarinos a Israel, mismos que están atracados en la ciudad de Haifa, precisa el artículo de Kristensen y Korda.

¿POR QUÉ LAS ARMAS NUCLEARES EN MEDIO ORIENTE SON UNA SEÑAL DE RIESGO?

Or Rabinowitz, quien es académica de la Universidad Hebrea de Jerusalén y profesora asociada visitante en la Universidad de Stanford, explicó a la Agencia de Noticias The Associated Pess, que en Medio Oriente Medio, es una región en donde suele haber conflictos y en donde los gobiernos son con frecuencia inestables, por lo que las alianzas regionales habitualmente cambian con frecuencia; siendo así, que la proliferación nuclear es “particularmente peligrosa”.

”Cuando los estados armados con armas nucleares están en guerra, el mundo siempre toma nota porque no nos gusta cuando los arsenales nucleares... están disponibles para los tomadores de decisiones”, de talla Rabinowitz.

En opinión de la académica, los líderes militares de Israel estarían en posibilidad de poder desplegar un arma nuclear si el se enfrentara a una amenaza extrema, por ejemplo, un arma de destrucción masiva contra ellos.

Por otra parte, Susie Snyder, quien la es la coordinadora de programas de International Campaign to Abolish Nuclear Weapons (ICAN), que un grupo que trabaja para promover la adhesión al tratado de la ONU, expresó a AP que ·la política de ambigüedad de Israel le ha ayudado a evadir un mayor escrutinio”.

Su política, añade Snyder, también evidencia el fracaso de los países occidentales para conseguir poner un freno a la proliferación nuclear en Oriente Medio.

”Prefieren que no se les recuerde su propia complicidad”, concluyó Snyder.

