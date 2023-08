Hackeos crean guerra fría cibernética; Estados Unidos enfrenta a China y Rusia

Los ataques cibernéticos realizados van desde el hurto de información de gobiernos para ser utilizados por sus adversarios, hasta el s ecuestro de bases de datos de empresas privadas por las que los hackers exigen el pago de un rescate para liberar la información o no divulgarla.

El hacking ha progresado tan rápido como la tecnología. Las elecciones presidenciales estadounidenses de 2016 fueron un punto de inflexión para muchos analistas, donde la piratería no solo se volvió más importante entre potencias tradicionalmente opuestas como Rusia y Estados Unid os, sino que también marcó el comienzo de una confrontación de hackeo en curso a la que China también se sumaría cooperando con el presidente ruso Vladímir Putin.

Estados Unidos también ha empleado esta táctica para enfrentar a sus países opositores, sin embargo, al no atacar a empresas ni secuestrar información de los gobiernos como lo hace China y Rusia, su lucha se dificulta. Por otro lado, EU ha optado por aplicar s anciones económicas y comerciales de manera estratégica.

Esto sucedió después de que, en 2021, seis empresas chinas habrían sido clasificadas como “un riesgo inaceptable” por parte de la Comisión Federal de Comunicaciones de EU refiriendo a la seguridad nacional de la Unión Americana; en la lista también se integraron proveedoras de equipos de vigilancia y de radio originarias de China.

Si bien, esta fue la forma en la que el Gobierno de Estados Unidos decidió atacar, expertos estadounidenses consideraron que se deberían de realizar ataques cibernéticos de gran impacto contra los gobiernos de China y Rusia en donde demuestren su poder.

Aunque EU declare que no efectúa este tipo de ataques, Ortiz advierte que nada brinda la seguridad de que así lo sea; “Nadie puede saber a ciencia cierta que no lo hacen. Lo que sucede es que no lo van a anunciar”.

En días recientes, China informó sobre supuesto espionaje contra el gobierno de Xi Jinping, ejecutado por la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA), mediante al menos dos empleados del gobierno chino, que han sido detenidos, quienes tenían como objetivo robar inteligencia gubernamental del país asiático y después entregarla a Estados Unidos.

Además, en julio del presente año, se conoció sobre un aparente ataque cibernético estadounidense contra una empresa rusa de telefonía en donde los equipos iPhone del personal fueron infectados.