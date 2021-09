Invade la nostalgia el Nintendo Direct con Kirby, Mario y Juegos del 64

Kirby y la Tierra Olvidada

Un personaje clásico de Nintendo regresa en su primera entrega para la Nintendo Switch. Kirby y la Tierra Olvidada fue presentado como uno de los juegos para la consola híbrida de Nintendo como una propuesta ambiciosa y diferente de la saga original. El título guarda ciertas similitudes con Super Mario Odyssey. Estará disponible para el Nintendo Switch en primavera de 2022.

Triangle Strategy 4

Si bien este videojuego fue anunciado ya hace algunos meses, finalmente el día de hoy Nintendo decidió dar a conocer la fecha de lanzamiento, hoy finalmente supimos la fecha de lanzamiento, la cual será el próximo 4 de marzo de 2022.

Star Wars: Kotor llegará al Switch

Durante el pasado PlayStation Showcase, la compañía dio a conocer que Star Wars: Knights of the Old Republic tendría un remake. Ahora, durante el Nintendo Direct de hoy, se confirmó que este título llegará al Switch, pero no como remake, sino siendo el título original.