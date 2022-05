La verdadera historia de Theranos, la mayor estafa de Silicon Valley

La serie Dropout está disponible en el catálogo de Disney+ desde el 3 de marzo . Habla sobre la historia de Theranos y su fundadora, Elizabeth Holmes.

La serie recorre con bastante fidelidad la absurda historia de lo que se ha denominado “el mayor fraude de Silicon Valley”, es decir, la historia de una empresa que recaudó miles de millones de dólares mintiendo a sus inversores, clientes y, en general, a los toda la opinión pública. Todo mientras juega con la salud de las personas.

Theranos afirmó tener una tecnología que podría revolucionar la medicina y hacer que la toma de muestras y las pruebas de sangre sean mucho más accesibles e indoloras. Nada era cierto. El caso de Theranos ha mostrado al mundo todas las contradicciones del capitalismo moderno, ha ridiculizado el periodismo aproximativo e hipercomplaciente y ayudado a acabar con esa mitología de la contemporaneidad americana, formada por empresarios infalibles que fundaron imperios desde el garaje de la casa de sus padres. . . También por eso, The Dropout es una visita obligada . Y si no tienes Disney+ ni tiempo para ver la serie, te contamos la historia de Theranos.

La promesa de Theranos era simplemente demasiado buena para ser verdad, y tal vez por eso pudo cautivar a empresas que cotizan en bolsa, políticos, fondos de inversión y periodistas. Una sola gota de sangre para permitir 240 análisis de sangre diferentes , desde diabetes hasta VIH.

Cualquiera que se haya hecho un análisis de sangre al menos una vez en su vida sabe muy bien lo desagradable que puede ser una experiencia. Y, sobre todo, sabe que una gota de sangre no basta. Dependiendo del número de análisis que se necesiten realizar, en algunos casos es necesario llenar varios viales. La peor pesadilla de cualquier hemofóbico.

Pero Theranos prometió borrar de una vez por todas este ‘aburrimiento insoportable’, gracias a una máquina revolucionaria: Edison , un aparato poco más grande que un microondas y que, por tanto, podría instalarse en cualquier consulta médica, o incluso en los supermercados.

En definitiva, Theranos había puesto sobre el plato la posibilidad de trastocar por completo la medicina, haciendo las donaciones de sangre más sencillas, rápidas y menos invasivas. En juego estaba la posibilidad de salvar millones de vidas cada año, favoreciendo el diagnóstico de enfermedades potencialmente mortales.

La empresa nació en 2007 de la idea de una muy joven Elizabeth Holmes, en ese momento con solo diecinueve años y recién salida de sus estudios. Estaba matriculada en Stanford. En poco tiempo, Larry Ellison -el cofundador de Oracle que financiará la adquisición de Musk en Twitter- y Tim Draper, quien sin hacer grandes preguntas sobre el funcionamiento de la tecnología, le firma un cheque por 6,9 millones de dólares.

Luego es el turno de la familia Walton, de Rupert Murdoch y Betsy DeVos. En los primeros años de su vida, Theranos obtuvo financiación por 700 millones de dólares, alcanzando un precio de 9.000 millones de dólares.

En el transcurso de una década, el directorio de la empresa se convierte en un equipo de ensueño formado por ex altos políticos, estrellas de los negocios e incluso generales del ejército. Están todos allí: Henry Kissinger, George Schultz , Richard Perry y el general Jim Mattis, que unos años más tarde formaría parte del equipo de ministros de Donald Trump.

Theranos se convierte así en el nuevo unicornio de Silicon Valley . Todo el mundo empieza a hablar de ello, Holmes acaba en la portada de Forbes y en las primeras planas de los periódicos.

Los periodistas la adoran: han encontrado al nuevo Steve Jobs, un nuevo genio que está a punto de cambiar el mundo con su startup. Y esta vez es una mujer. Y esta vez, no vende basura tecnológica, sino que tiene una maquinaria mágica capaz de hacer el bien al mundo. Es la historia perfecta. Y todos lo publican sin hacer preguntas.

Theranos tiene así el dinero -mucho-, la atención de los medios, el interés de los inversores que compiten por prestar más dinero y hacerse con las acciones de la empresa, e incluso conexiones políticas. Realmente hay todo lo que se necesita para escribir una historia de éxito en el Libro Dorado de Silicon Valley.

O mejor dicho, casi todo. Falta un producto que funcione. Lo que falta es la más mínima sustancia en la historia que Elizabeth Holmes y Theranos han estado contando al mundo durante años.

A pesar de todos los esfuerzos del equipo de brillantes ingenieros, médicos y científicos contratados por Theranos, Edison no funciona . Nadie dentro de Theranos realmente tiene idea de cómo realizar más de 200 pruebas usando solo una gota de sangre. No tienen idea porque es ciencia ficción y con la tecnología actual no es posible. Probablemente nunca lo será.

Los inversores no lo saben, ni los periodistas lo saben. Ni Walgreens lo sabe , que entre 2014 y 2016 decidió inaugurar 41 centros de bienestar Theranos en sus tiendas.

Sí, porque Theranos decide no preocuparse por los problemas de Edison, comenzando de todos modos a enviar su producto defectuoso al campo, analizando la sangre de miles de pacientes desprevenidos en todo Estados Unidos de América.

Después de todo, el lema de Silicon Valley siempre ha sido ‘ finge hasta que lo logres ‘. Pretende hasta que tengas éxito y todo salga como el genio CEO lo había soñado desde un principio.

Y cuando finalmente sucede, las acciones se disparan y las cuentas corrientes se llenan de dinero. El problema es que Theranos no vende smartphones ni gestiona una red social.

Theranos, en teoría, debería proporcionar pruebas que los médicos deben usar para recetar medicamentos y tomar decisiones de salud para sus pacientes.

A Theranos no le importa que no tenga una máquina de análisis que funcione, así que decide sobrevolarlo gracias a una serie de trucos. Por ejemplo, utilizando maquinaria de empresas competidoras, que sin embargo están calibradas para trabajar con varios decilitros de sangre. Aparte de la caída. Así que los técnicos de la empresa deciden diluir la sangre de los pacientes para que funcionen de todos modos.

Si eso no fuera suficiente, la empresa ni siquiera puede administrar la logística. A veces, las muestras de sangre recolectadas en los EE. UU. se dejan durante mucho tiempo en el estacionamiento de la sede de Theranos y terminan, literalmente, cocinándose al sol.

Los resultados de los análisis son lamentables. Al menos un cliente de los clubes de salud de Walgreens es diagnosticado con VIH. Días de pánico, ansiedad y depresión. Luego, las pruebas posteriores, esta vez realizadas con competencia, mostraron que estaba sana como un pez.

A una mujer embarazada se le diagnostica un aborto espontáneo. Otros momentos de pánico, ansiedad y depresión. Otra vida potencialmente arruinada. Afortunadamente, eso tampoco era cierto . Esta maquinaria criminal continúa sin ser perturbada durante meses, hasta que un reportero decide hurgar en la nariz.

En 2015 el Wall Street Journal publicó en primera plana un artículo firmado por el periodista John Carreyrou. Se habla de Theranos, pero esta vez sin tonos complacientes.

Esta vez el periodista hizo su trabajo: entrevistó a varios empleados de la empresa, a pesar de los pactos de confidencialidad de alta seguridad que debían firmar. Todos los secretos salen a la luz, el mundo descubre que Theranos es un imperio multimillonario fundado en mentiras y nada más. Las negativas, los intentos de bloquear la publicación del artículo y las amenazas legales son inútiles.

En poco tiempo Theranos pasó de una valoración de 9.000 millones de dólares a cero. En 2018 la empresa fue liquidada definitivamente.

En el mismo período, Elizabeth Holmes pasa de ser la primera mujer multimillonaria hecha a sí misma a quedarse sin nada. Todo se ha ido. Y los problemas comienzan con la ley.

Tras un juicio seguido con extrema atención por la prensa y la opinión pública mundial, Holmes fue condenado por fraude en 2021 y ahora enfrenta hasta 20 años de prisión.

El juicio contra el director de operaciones y exnovio de Holmes, Ramesh Balwani, comenzó en marzo pasado y aún no ha concluido.