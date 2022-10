Lanza startup japonesa XTURISMO, la primera motocicleta voladora del mundo

Casi sacada de una película de Star Wars, la nueva XTURISMO ha dejado sorprendidos a decenas de usuarios: se trata de la primera motocicleta voladora en todo el mundo y recientemente fue lanzada para su venta hace dos semanas.

La hoverbike es creación de la startup japonesa AERWINS Technologies y puede volar durante 40 minutos, alcanzando velocidades de hsta 625 millas por hora.

Publicidad

“Siento que tengo literalmente 15 años y acabo de salir de ‘Star Wars’ y me subí a su bicicleta”, aseveró Thad Szott, copresidente de la compañia, cuando hizo la prueba de manejo. “Quiero decir, ¡es increíble! Literalmente se me puso la piel de gallina y me sentí como un niño pequeño”, reveló.

La AERWINS XTURISMO mide 3,7 metros de largo, 2,4 metros de ancho y 1,5 metros de alto, mientras, pesa 300 kilogramos y puede transportar hasta 100 kilogramos de carga útil.

TE PUEDE INTERESAR: Sedena planea crear agencia de turismo con aerolínea, hoteles y museos, según filtraciones de ‘Guacamaya’

Publicidad