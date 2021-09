Ofrece Facebook disculpas por una etiqueta ‘racista’

NUEVA YORK, EU.- Facebook ofreció disculpas por colocar una etiqueta de “primates” en un video de hombres de raza negra, de acuerdo con un reporte publicado en el diario The New York Times.

El periódico señaló que el video fue publicado por un tabloide en junio y mostraba a hombres de raza negra en altercados con civiles blancos y policías. Al final del video aparecía un mensaje automático que decía “sigue viendo videos sobre Primates”, de acuerdo con el Times.

Facebook inhabilitó la herramienta de inteligencia artificial que mostraba el mensaje, según el Times, ofreció disculpas por lo que catalogó como “un error inaceptable” y afirmó al periódico que investigaría a profundidad a fin de que no suceda algo así de nuevo.

Ayer, Facebook no respondió a una solicitud de comentarios de The Associated Press. Pero una portavoz de la compañía reveló al Times que pese a que Facebook ha hecho mejoras a su inteligencia artificial, “no es perfecto” y tiene “más mejoras por hacer”.

La inteligencia artificial ha etiquetado erróneamente a personas de raza negra antes. En el año 2015, Google ofreció disculpas después de que su buscador etiquetó una fotografía de dos personas de raza negra como gorilas.

MULTAS A WHATSAPP

La Junta de Protección de Datos Personales de Turquía (KVKK) impuso el viernes una multa de 1.95 millones de liras turcas (235 mil dólares) a WhatsApp por no proteger suficientemente los datos de sus usuarios.

En un comunicado, la KVKK recordó que WhatsApp había introducido modificaciones que le permiten usar más datos personales previo consentimiento expreso de los usuarios, pero que si éstos rechazan dar su consentimiento son eliminados del servicio.

Por su parte, la Comisión de Protección de Datos de Irlanda, principal regulador en el ámbito de la privacidad en la Unión Europea (UE), informó que multó a WhatsApp Ireland con 225 millones de euros por infringir la normativa de protección de datos.