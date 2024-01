¡Peligro en WhatsApp!... esta acción al enviar fotos puede revelar tu ubicación

Meta lanzó el año pasado una de las funciones más esperadas de WhatsApp: la posibilidad de mandar imágenes en calidad HD. No obstante, hay usuarios que siguen utilizando un método para enviar las fotos con la calidad original que revela el lugar desde el que se hizo tanto en dispositivos Android como en iOS.

Hasta hace poco, muchos internautas se quejaban de que la app de mensajería instantánea bajaba la resolución de las imágenes que se enviaban. La empresa de Mark Zuckerberg lo solucionó, pero hay quienes afirman que la calidad HD no es suficiente en algunos casos y que hay trucos para pasar fotos por WhatsApp sin perder nitidez.

Esta opción, que siguen usando muchas personas para los que la calidad HD de WhatsApp no les convence, es interesante si quieres compartir una foto con amigos. Sin embargo, si se la envías a algún desconocido (por razones laborales, por ejemplo), te recomendamos que recurras a otras alternativas más seguras o que deshabilites una opción de tu cámara.

Al enviar una foto como documento, se comparten los metadatos asociados a ella, incluyendo las etiquetas EXIF, que almacenan información detallada como el modelo de dispositivo, configuración de la cámara, fecha y, lo más peligroso, las coordenadas geográficas de donde se tomó la foto.

Este es el verdadero riesgo detrás de este método de envío. Por ejemplo, le tomamos una foto a nuestra mascota a una persona con la que estamos conociéndonos y decidimos enviarla como documento, ese contacto podrá entrar a los detalles de la imagen y conoce exactamente donde queda nuestra casa.

Otro caso es que un fotógrafo elija este método para compartir imágenes profesionales. Sin saberlo está exponiendo información personal o de sus clientes, lo que puede ser un riesgo en algunos casos.

Todos estos datos los puede ver el remitente desde un computador o el teléfono abriendo la imagen en una aplicación como Google Files o desde la misma galería del móvil. Luego las coordenadas que aparecen en la metadata se buscan en Maps y saldrá la ubicación exacta donde fue tomada la fotografía.

¿CÓMO DESACTIVAR LA UBICACIÓN EN LAS FOTOS DE WHATSAPP?

Ante este riesgo, que puede pasar desapercibido, es crucial que los usuarios tomen medidas para proteger su privacidad. La solución radica en los ajustes de la cámara del teléfono.

Así que presentamos un paso a paso para desactivar la información de ubicación en las fotos que se comparten a través de WhatsApp:

1. Acceder a la Configuración del dispositivo.

2. Buscar la sección Aplicaciones.

3. Ingresar a Ajustes de aplicaciones del sistema.

4. Seleccionar la opción Cámara.

5. Dentro de la configuración de la cámara, buscar la opción de activar y desactivar la función Guardar información de ubicación.

Al desactivar esta función, las fotos que compartas no incluirán coordenadas geográficas, manteniendo la ubicación oculta. Sin embargo, aquellos que deseen seguir disfrutando de las ventajas que ofrece la información de ubicación, como recomendaciones personalizadas en aplicaciones como Google Maps, podrían optar por dejarla activada teniendo en cuenta los riesgos.

Además, es importante saber a quién enviamos imágenes como archivo o documento. Si queremos mantener la calidad de la fotografía podemos optar por la opción HD que agregó recientemente WhatsApp.

Aunque la resolución no será la misma que la original, es suficiente si la foto que queremos enviar no va a ser editada, publicada en redes sociales y solo la verán familiares o amigos. De esta manera no compartiremos datos personales, como la ubicación.