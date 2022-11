¿Por qué los mexicanos dejaron de comprar celulares en Telcel y AT&T?

Los mexicanos cada vez adquieren menos smartphones con compañías operadoras como Telcel y AT&T; en su lugar cada vez más adquieren los dispositivos en tiendas departamentales y tiendas de servicios, esta información de acuerdo con la consultora especializada en telecomunicaciones, The CIU.

De acuerdo con el último reporte de resultados trimestrales, tanto Telcel como AT&T registraron bajas en ingresos por equipos, pero sus aumentos en ingresos por servicios consiguió amortiguando el impacto. AT&T perdió 12.4% y Telcel 11.2% de sus ingresos respectivos por concepto de venta de smartphones.

The CIU detalla que a inicios del 2022, 60.2% de los usuarios compradores dijeron haber adquirido sus equipos directamente con operadores, mientras que para el tercer trimestre de 2022 (seis meses después) la proporción ha descendido a 47.5 por ciento.

Aunque la disminución de ingresos no tiene que ver completamente con los usuarios migrando en su elección de compra; por lo que atribuye la baja de ingresos a variables como la crisis mundial, el período de reemplazo cada vez más largo de los smartphones y que los equipos aumentaron de precios.

Las principales ventajas por la que los usuarios compran celulares en tiendas departamentales es porque buscan créditos para sus compras y reciben equipos desbloqueados; al igual que los canales de venta en línea, también se han visto beneficiados.

Esta tendencia clara podrá tener una corrección de miras a finales de 2022, el último trimestre del año suele tener más movimientos en la compra de equipos por la temporada navideña y las campañas de descuentos como El Buen Fin, Black Friday o Cyber Monday.

The CIU espera que los ingresos por venta de equipos se recuperen para el cuarto trimestre, aunque es incierto si los operadores no puede revertir la tendencia y volver a ganar usuarios, a lo que las tiendas departamentales seguirán ganando terreno o si las tiendas en línea cuentan con lo necesario para convencer a los mexicanos que no están dispuestos a hacer una compra grande por un celular.

(Con información de Xataka)