Ultima la NASA el lanzamiento del telescopio Nancy Grace Roman, es cien veces más amplio que el Hubble

+ Seguir en Seguir en Google
Tech
/
    Ultima la NASA el lanzamiento del telescopio Nancy Grace Roman, es cien veces más amplio que el Hubble
    Técnicos e ingenieros de la Instalación de Procesamiento de Cargas Útiles Peligrosas utilizando una grúa para elevar el telescopio espacial Nancy Grace Roman en una plataforma de trabajo en Florida. EFE/Sydney Rohde/NASA
EFE
por EFE

COMPARTIR

TEMAS


Espacio
Universo
Investigaciones

Localizaciones


Miami

Organizaciones


NASA

El telescopio llegó al puerto espacial de Florida el 21 de junio procedente del Centro Goddard de la NASA, en Maryland, donde fue ensamblado y probado

MIAMI- El telescopio espacial Nancy Grace Roman, con un campo de visión al menos cien veces mayor que el del Hubble, ultima en el Centro Espacial Kennedy, de Florida, los preparativos de su lanzamiento, previsto para no antes del 30 de agosto a bordo de un cohete de la empresa SpaceX.

El observatorio, de unos 8,200 kilos, podrá estudiar miles de millones de galaxias, investigar la energía oscura y descubrir miles de exoplanetas gracias a su amplia visión.

https://vanguardia.com.mx/informacion/quieres-saber-que-foto-capto-el-telescopio-hubble-de-la-nasa-el-dia-de-tu-cumpleanos-aqui-te-decimos-como-puedes-descargarla-de-forma-gratuita-CP10864754

El telescopio llegó al puerto espacial de Florida el 21 de junio procedente del Centro Goddard de la NASA, en Maryland, donde fue ensamblado y probado.

Trasladado a una sala limpia de preparación, los técnicos lo colocaron en posición vertical el 25 de junio y comenzaron las pruebas finales antes del despegue.

La NASA calcula que a lo largo de su vida útil el telescopio, de unos 12,7 metros de largo y 4,4 metros de ancho una vez desplegado, podría medir la luz de mil millones de galaxias.

La misión rastreará la materia oscura y la energía oscura, dos de los grandes enigmas de la cosmología.

Para ello portará dos instrumentos: una cámara de gran campo de 288 megapíxeles y un coronógrafo capaz de captar imágenes directas de exoplanetas, mundos situados más allá del sistema solar.

Su espejo primario, de 2.4 metros de diámetro, tiene el mismo tamaño que el del Hubble, pero pesa un 80 % menos, un avance que la NASA presenta como muestra de la nueva tecnología de telescopios.

El telescopio operará durante al menos cinco años en una órbita alrededor del punto de Lagrange L2 del sistema Sol-Tierra, situado a unos 1.5 millones de kilómetros de la Tierra, donde la gravedad del Sol y la de la Tierra se equilibran para crear una región de gran estabilidad que permite al Roman, al igual que a otros telescopios espaciales, mantenerse en órbita con un consumo mínimo de combustible.

La NASA hará públicos todos sus datos, sin periodo de reserva, para astrónomos de todo el mundo.

El telescopio honra a Nancy Grace Roman, primera jefa de astronomía de la NASA, a quien la agencia describe como “la madre del telescopio Hubble” por su empeño en sacar adelante aquel proyecto.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Espacio
Universo
Investigaciones

Localizaciones


Miami

Organizaciones


NASA

EFE

EFE

Agencia de noticias internacional fundada en Burgos, España el 3 de enero de 1939. Encuentra noticias en español sobre los acontecimientos más relevantes en el mundo en formato texto, fotografía, video y multimedia.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
La madre de la víctima aseguró que Diana Marina ya había denunciado previamente presuntos actos de violencia y que contaba con medidas restrictivas antes de ser localizada sin vida.

Saltillo: Buscan reunir 50 mil pesos para trasladar a Diana Marina, víctima de feminicidio, a su natal Chiapas
Entre Saltillo y Monclova, los rides se organizan desde Facebook y se pagan en efectivo, pero el precio bajo también viaja con cansancio, incertidumbre y pocas garantías para el pasajero.

Rides Saltillo-Monclova: la terminal invisible de los foráneos en Coahuila
true

Llegó Riquelme: ganadores y perdedores
La Fiscalía informó que los exfuncionarios ya se encuentran a disposición del Poder Judicial para continuar con el proceso correspondiente.

Caso de Tania Flores ya está en manos del Poder Judicial: Fiscalía de Coahuila
Christian Villanueva encabezó la ofensiva saltillense al remolcar tres carreras en la victoria sobre Durango.

Saraperos vence 5-2 a Caliente de Durango en el arranque de la serie
Tras años de preparación y competencia, Daniela Díaz de León dará el siguiente paso de su carrera en el basquetbol universitario estadounidense.

Saltillense Daniela Díaz firma con Siena University y jugará en la NCAA División I
Tanto Antonio Flores como Fernando Rodríguez han promovido recursos legales y sostienen que les corresponde ejercer la diputación mientras se resuelve el litigio.

Congreso de Coahuila deja en manos de tribunales definición de curul del PT
true

AMLO, el gran corruptor