WhatsApp te dejará chatear con cualquier número sin tenerlo guardado

En el caso de los dispositivos iOS , ingresar el número de teléfono del contacto en el motor de búsqueda activará una búsqueda que mostrará el mensaje “Buscando fuera de tus contactos” y no tardará mucho en mostrar si el número coincide con un usuario activo en la plataforma.

- En el buscador, ingresar el número del contacto desconocido con el que se desea iniciar una conversación. Este deberá incluir el código del país (+51, +52, +53, etc.) y en el caso de dispositivos Android el nuevo número deberá ingresarse usando el teclado numérico (para cambiar el tipo de teclado deberá usarse el botón ubicado en la parte superior derecha de la pantalla, de otra forma la función no se activará).

Otra de las ventajas de esta nueva funcionalidad tiene que ver con la privacidad: si el contacto con el que estás hablando tiene un número de teléfono guardado en su ficha, podrás ver su foto de perfil, saber cuándo estás conectado e incluso ver si accede de otros países. Dado que no es necesario almacenar el número, este tipo de exposición se puede evitar.

Esta función ya funciona para teléfonos móviles con sistema operativo Android e iOS, y el único requisito es que el usuario tenga instalada la última versión de la aplicación. Para determinar si este es el caso, simplemente verifique si la función está funcionando.

Si no puede acceder a una nueva función de WhatsApp, podría deberse a una de las siguientes razones: la versión de la aplicación no es la más reciente o la función aún no ha llegado a la región/país del usuario.

En este caso, es necesario buscar “WhatsApp” en la tienda de aplicaciones móviles y verificar que la opción “Actualizar” no aparece debajo del nombre de la plataforma. Si se muestra esto, debe hacer clic y esperar a que la actualización termine de descargarse e instalarse antes de volver a intentarlo para ver si la nueva característica está habilitada.

