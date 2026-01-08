5 artículos clave para entrenar en casa sin pretextos

Con estos cinco artículos puedes crear una rutina completa, funcional y adaptable, sin salir de casa.

8 enero 2026
5 artículos clave para entrenar en casa sin pretextos

Hacer ejercicio en casa es más fácil y efectivo cuando cuentas con los artículos adecuados. Una bicicleta estática o una caminadora eléctrica permiten trabajar el sistema cardiovascular sin depender del clima ni de traslados, ideales para rutinas constantes. Para el entrenamiento de fuerza, un juego de mancuernas o mancuernas ajustables ofrece versatilidad para trabajar brazos, espalda y piernas, adaptándose a distintos niveles de condición física. Finalmente, un aparato para abdominales ayuda a fortalecer el core y mejorar la postura con ejercicios focalizados.

1
Bicicleta Estática
Imagen 1 equipo de gym
Estructura de Acero Reforzado de Alta Resistencia:Esta bicicleta de ejercicio cuenta con un marco de acero ultraresistente que soporta hasta 200 kg (440 lbs). Su sistema de resistencia infinita y transmisión por correa garantizan estabilidad máxima y un pedaleo suave, ideal para entrenamientos intensos.
Costo en Amazon de $2,750.00
2
Juego de mancuernas
Imagen 2 gym en casa
Se pueden usar estas macuernas de 2 x 1 kg, 2 x 2 kg, 2 x 3 kg para principiantes como para entusiastas del fitness, te facilitan entrenar en cualquier momento y lugar. El soporte de plástico confiable permite un fácil acceso a tus mancuernas y se adapta a cualquier rincón de tu casa gracias a su forma compacta.
Costo en Amazon de $758.87
3
Mancuernas ajustables
Imagen 3 gym en casa
Este es el Kit de Mancuernas 6 en 1 Brandtrendy de 30 kg, un sistema de entrenamiento multifuncional con peso ajustable que puedes transformar en mancuernas, barra larga o pesas rusas. Todo en un solo equipo compacto y seguro. Ideal para entrenar fuerza, tonificar músculos y hacer rutinas completas desde casa o el gimnasio. Puedes trabajar brazos, espalda, pecho, piernas o core, adaptando el peso según tu nivel o el tipo de ejercicio.
Costo en Amazon de $1,999.00
4
Caminadora Eléctrica
Imagen 4 gym en casa
Usa esta caminadora para mantenerte en movimiento a la vez que trabajas en tu escritorio, ajusta la velocidad entre 1 y 10 km/h para caminar o trotar, el control remoto facilita su manejo, su motor es silencioso, evitando molestias en casa o la oficina. El monitor LED integrado te muestra información en tiempo real, tiempo, velocidad, distancia, calorías quemadas y temporizador, así, puedes monitorear fácilmente tu progreso durante cada entrenamiento.
Costo en Amazon de $3,199.00
5
Aparato para Abdominales
Imagen 5 gym en casa
Almohadillas deslizantes y manijas de espuma densa para reducir la fatiga muscular y proteger las rodillas durante el ejercicio. Diseño plegable, fácil de almacenar, ideal para espacios pequeños en casa, oficina o viajes. Monitorea tu progreso con la pantalla LED, que muestra las calorías quemadas, el tiempo de ejercicio y la velocidad.
Costo en Amazon de $1,699.00
