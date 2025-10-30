5 originales canastas para pedir calaverita este Día de Muertos que encantarán a los niños

Si tus peques ya están listos para salir a pedir dulces, sorpréndelos con una de estas canastas para pedir calaverita, llenas de color, diversión y mucho estilo.

Vida
30 octubre 2025
Más allá de las clásicas cubetas naranjas, estas opciones son perfectas para destacar en la noche de Halloween. Puedes elegir una cesta de peluche de calavera, suave, ligera y con un toque terroríficamente tierno, ideal para los más pequeños; o un set de dos bolsas de calabaza y murciélagos, perfecto para compartir entre amigos o hermanos. Si buscas algo más original, el gatito negro de peluche es una opción encantadora que combina la suerte del gato negro con el espíritu festivo. También está la araña amarilla, una divertida canasta con patas peludas y ojos saltones que robará miradas, y la bolsa en forma de ojo, ideal para quienes aman lo espeluznante y quieren algo fuera de lo común.

TE PUEDE INTERESAR: Dulce o truco: los dulces más divertidos para sorprender en la calaverita

1
Cesta de peluche de calavera
Imagen 1BA
Adorable diseño de Halloween: cada cesta de peluche de Halloween cuenta con un diseño único y lindo. Hechas de tela de felpa de alta calidad, estas cestas son suaves al tacto pero lo suficientemente duraderas como para contener un montón de golosinas de Halloween. El mango resistente garantiza un fácil transporte para los niños.
Costo en Amazon de $445.05
2
2 bolsas de calabaza y murciélagos
Imagen 2BA
Paquete de 2 cubos de calabaza y murciélagos son perfectos para niños pequeños y bebés primero de Halloween, sin necesidad de preocuparse por bordes duros o afilados. Es reutilizable y lavable a mano.
Costo en Amazon de $397.73
3
Gatito negro de peluche
Imagen 3BA
Con un interior espacioso, estas cestas pueden contener una generosa cantidad de dulces y golosinas. La amplia apertura hace que sea fácil para los niños llegar y agarrar sus dulces favoritos.
Costo en Amazon de $453.96
4
Araña amarilla
Imagen 4BA
Esta vibrante canasta amarilla cuenta con 8 patas de araña moldeadas individualmente (4 en cada lado) para un efecto de arrastre juguetonamente espeluznante, elevándola al instante por encima de las cestas básicas de Halloween. El cómodo mango de agarre permite a los niños llevar su botín de forma segura.
Costo en Amazon de $447.47
5
Bolsa en forma de ojo
Imagen 5BA
Ligeras y cómodas para llevar las manos pequeñas, estas cestas de felpa son perfectas para trucos o tratamientos. Los encantadores diseños harán las delicias de los niños y harán que su experiencia de Halloween sea aún más agradable.
Costo en Amazon de $430.21
#Día De Muertos
#compras por internet
#Wishlist
#México

