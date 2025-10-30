5 originales canastas para pedir calaverita este Día de Muertos que encantarán a los niños

Más allá de las clásicas cubetas naranjas, estas opciones son perfectas para destacar en la noche de Halloween. Puedes elegir una cesta de peluche de calavera, suave, ligera y con un toque terroríficamente tierno, ideal para los más pequeños; o un set de dos bolsas de calabaza y murciélagos, perfecto para compartir entre amigos o hermanos. Si buscas algo más original, el gatito negro de peluche es una opción encantadora que combina la suerte del gato negro con el espíritu festivo. También está la araña amarilla, una divertida canasta con patas peludas y ojos saltones que robará miradas, y la bolsa en forma de ojo, ideal para quienes aman lo espeluznante y quieren algo fuera de lo común.

TE PUEDE INTERESAR: Dulce o truco: los dulces más divertidos para sorprender en la calaverita