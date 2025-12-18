5 vajillas ideales para una cena navideña con estilo

Entre las mejores opciones destacan la vajilla de melamina para 8 invitados por su resistencia, los platos y vasos de papel navideños para un ambiente festivo y sin preocupaciones, el juego de vajilla de 12 piezas ideal para mesas más formales, la vajilla de papel desechable como alternativa práctica y funcional, y la vajilla de 20 piezas de cerámica perfecta para quienes quieren lucir una mesa clásica y sofisticada. TE PUEDE INTERESAR: 5 vinos imperdibles para brindar y celebrar esta temporada decembrina

1 Vajilla de melamina para 8 invitados Nuestro juego de vajilla de día festivo incluye 8 platos de cena de 10 pulgadas, 8 platos de ensalada de 8 pulgadas y 8 cuencos de 3 x 6 pulgadas, cada uno diseñado con patrones festivos como Papá Noel, muñeco de nieve, renos, corona y árbol de Navidad; este paquete completo es perfecto para comidas navideñas, reuniones familiares o mesas de fiesta de temporada, creando un ambiente alegre de Navidad Costo en Amazon de $1,716.55

2 Platos y Vasos de Papel Navideños Este paquete incluye 50 platos llanos de 23 cm, 50 platos de postre de 18 cm y 50 vasos de papel. Ideal para celebrar una fiesta navideña clásica, este set tiene capacidad para 50 invitados, lo que garantiza que todos lo pasen en grande. Nuestros artículos para fiestas de Nochebuena están fabricados con papel ecológico y resistente, 100 % no tóxico y reciclable. Costo en Amazon de $459.00

3 Juego de vajilla de 12 piezas El juego de vajilla Merry Grinchmas de Lenox va a robar el centro de atención de Navidad y tu corazón también Inspirado en la clásica historia de Navidad del Dr. Seuss, este juego trae a Whoville a casa con personajes icónicos como el propio Grinch, Cindy Lou Who y Max the Dog. Adelante y celebra como lo hacen Whos, con coronas, adornos, banderas y lazos... ¡cuanto más alegre para la cena de Navidad! Costo en Amazon de $3,176.91

4 Vajilla de papel desechable Juego de vajilla de 350 piezas: el paquete incluye todo lo que necesitas para acomodar a 50 invitados. El juego comprende 50 platos de cena de 9 pulgadas, 50 platos de postre de 7 pulgadas, 50 tazas de 9 onzas, 50 servilletas, 50 cuchillos, 50 tenedores y 50 cucharas. La gran cantidad puede satisfacer tus necesidades para fiestas de Navidad. Costo en Amazon de $537.26