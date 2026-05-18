Amazon: 5 baterías de cocina para preparar desde platillos sencillos hasta cenas familiares
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¿Quemas hasta el agua? Checa estas juegos de sartenes, ideales para evitar accidentes a la hora de cocinar, manteniendo tus alimentos deliciosos
18 mayo 2026
Cocinar es relajado y divertido, mientras no tengas que preocuparte por si se te pega la comida a los sartenes. Por ello, VANGUARDIA recomienda las siguientes baterías de cocina: Novry que utiliza acero inoxidable; Tramontina que con aluminio brinda una cocción rápida y uniforme; Ecko, que tiene todo lo necesario para preparar platillos sencillos hasta una cena familiar; T-Fal que cuenta con recubrimiento antiadherente; y Oslife que está hecha con cerámica.
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Novry
Esta batería de cocina de acero inoxidable es apta para cocinas de inducción, gas, eléctricas y cerámicas. Su base ensanchada garantiza una distribución rápida y uniforme del calor. La superficie interior pulida no reacciona con los alimentos ni se decolora. Mientras que las tapas de vidrio resistentes permiten monitorear la cocción sin perder calor ni sabor. El diseño hermético ayuda a retener la humedad y los nutrientes para resultados más saludables y sabrosos. Las tapas de vidrio resistentes permiten monitorear la cocción sin perder calor ni sabor. El diseño hermético ayuda a retener la humedad y los nutrientes para resultados más saludables y sabrosos.
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Tramontina
Cuenta con un revestimiento interno y externo de antiadherente Starflon Max, que no deja que se peguen los alimentos y es fácil de limpiar, más durable y no perjudicial para la salud, ya que está libre de PFOA. Sus tapas son de vidrio templado, con salida de vapor y bordes de acero inoxidable, y los mangos y asas de baquelita antitérmica y agarradores de nylon, que proporcionan seguridad durante la manipulación. También pueden ir al lavavajillas para facilitar su rutina diaria, solo evite usar materiales abrasivos.
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Ecko
Este Batería Ekco 19 piezas tiene todo lo necesario para preparar desde un platillo sencillo hasta una cena familiar. Está hecha de aluminio con revestimiento antiadherente para uso diario que facilita la limpieza de tu batería. Reduce tiempo, dinero y gas al momento de cocinar con esta batería de cocina, ya que su espesor ayuda a que el paso de calor sea mucho más rápido. Cura el antiadherente untando un poco de aceite o mantequilla antes de cocinar para prolongar su tiempo de vida y evita dejar calentando al vació por tiempo prolongado sobre el fuego.
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T-Fal
Cuenta con un recubrimiento antiadherente con alta resistencia que facilita la cocción y la limpieza. Además, su tecnología cambia de color cuando el sartén ha alcanzado la temperatura óptima para comenzar a cocinar. Su base de difusión te permite la rápida distribución del calor, para cocciones rápidas y homogéneas. Asimismo, se destaca que T-Fal es el líder en soluciones que mejoran tu día a día con distintas innovaciones para la cocina.
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Oslife
Este juego de batería de cocina es perfecto para aquellos que buscan una cocina más saludable y eficiente. Los artículos que incluye cuentan con un revestimiento cerámico natural que mantiene la sartén súper antiadherente durante la cocción. Este revestimiento es 100% libre de tóxicos, sin PFOA, PFAS, PTFE, PFOS, APEO, plomo ni cadmio, lo que la convierte en una opción más saludable y segura en comparación con los recubrimientos de teflón tradicionales. Y es compatible con todas las estufas, incluyendo gas, cerámica, eléctricas e inducción, lo que lo hace perfecto para cualquier tipo de cocina y tipo de estufa. Además, no se deforma con el uso, garantizando una larga duración y resistencia.