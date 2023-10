Así sería la vida en otro planeta, según Charles Darwin

Una de las incógnitas más grandes que tenemos los terrestres es ¿cómo sería la vida en otro planeta?, ¿serán iguales que nosotros?, para empezar, ¿habrá vida en otro planeta? Aunque son preguntas que no podríamos responder en este momento y posiblemente nunca en la vida, sí hay teorías que nos podrían ayudar a entender cómo sería la vida en otro planeta, y esto es lo que dice Charles Darwin.

TE PUEDE INTERESAR: Reptilianos y 6 especies extraterrestres que disputan el control de la Tierra

Los seres humanos somos curiosos por naturaleza, buscamos respuestas y no creemos tan fácil en cosas que no podemos ver a simple vista. Los temas que siempre resultan ser polémicos es la existencia de vida en otros planetas, aunque hay personas que juran tener pruebas de ello, la realidad es que no tenemos la certeza de lo que hay en el espacio exterior y tenemos que “creer” y “confiar” en lo que dicen los expertos, pero siempre hay manera de descubrir posibles respuestas y esta es una de ellas.