Cada vez hay más bebés que nacen con sífilis en EU, ¿es una señal de una epidemia más generalizada?

El sistema se rompe de múltiples maneras. Casi el 38 por ciento de los 3,700 bebés nacieron de mujeres que no recibieron atención prenatal. De las mujeres que acudieron al menos a una cita prenatal, el 30 por ciento nunca se sometió a la prueba de la sífilis o lo hizo demasiado tarde .

Y entre las que dieron positivo en las pruebas de sífilis, el 88 por ciento recibió un tratamiento inadecuado, indocumentado o no recibió tratamiento alguno.

Los departamentos de salud pública solían tener equipos de especialistas en intervención de enfermedades y enfermeras que se aseguraban de que las mujeres embarazadas se sometieran a las pruebas y recibieran tratamiento, incluso si eso significaba ir a inyectarlas a sus casas, y rastreaban todos sus contactos, aseguró Thomas Dobbs, decano de la Escuela John D. Bower de Salud de la Población de la Universidad de Misisipi.

Pero esos departamentos han sido desmantelados a lo largo de los años.

“No se puede desmantelar la infraestructura de la sanidad pública y no esperar que ocurran cosas negativas”, afirmó Dobbs. “No puedo creer que estemos en este estado de salud en un país tan adinerado como el nuestro”.

Calificando el aumento de la sífilis congénita de “crisis vergonzosa” acelerada por los recortes de fondos y las trabas burocráticas, la Coalición Nacional de Directores de ETS exigió el martes 1,000 millones de dólares en fondos federales y un coordinador de respuesta a la sífilis en la Casa Blanca para frenar la marea.