Cáncer de próstata ocupa el segundo lugar en mortalidad en México con 7,500 defunciones al año

Regalado mencionó que debido a que en sus etapas iniciales el cáncer de próstata no presenta síntomas, e s complicado que los pacientes sospechen la enfermedad , por lo que hasta un 70% de los casos se diagnostican en etapas avanzadas .

Sin embargo, lamentó que en algunos casos no existe un buen diagnóstico oportuno por lo que “ la enfermedad progresa muy rápido pese al tratamiento ”, y en muchas ocasiones el paciente muere entre dos y tres años después del diagnóstico.

“ En estadios avanzados ya no es curable, pero lo que logramos es controlar lo más posible la progresión de la enfermedad ”, apuntó.

Pero precisó que su aportación va más allá pues su investigación no solo está enfocada en el desarrollo de moléculas que permita no solo controlar la enfermedad “sin ofrecer calidad de vida de nada sirve que el paciente viva más tiempo si el tiempo que está no lo vive con calidad”.

Finalmente, señaló que este tipo de cáncer sigue siendo un problema de salud pública y por ello hizo un llamado a trabajar en conjunto, no solo pacientes y especialistas, sino los gobiernos quienes deben reforzar sus campañas de prevención.

También hizo un llamado a los pacientes a atender su salud “para mantener un diagnóstico oportuno y, sobre todo, no poner en pausa la salud”, señaló.