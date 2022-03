¿Cómo hablar con los niños ante su temor a una guerra nuclear?

“Con los chicos más pequeños hay que hablar de una forma sencilla y evitar abordar en detalle temas que pueden generar temor. Con los adolescentes, la honestidad es la mejor política. Ser siempre transparentes”, dijo Beth Oller, médica de familia de Stockton (Kansas) y madre de cuatro hijos, de dos a nueve años de edad. “Trate de tranquilizarlos”.

El temor a una devastación nuclear puede generar traumas de por vida, de acuerdo con Nathaniel N. Ivers, profesor de consejería de la Universidad Wake Forest. Durante la Guerra Fría se hicieron estudios que indicaron que las poblaciones vulnerables, incluidos los niños y quienes los cuidan, sienten más temor y ansiedad en torno a la amenaza nuclear que el resto de la población. Y que los padres que demuestran mayor ansiedad en torno a la amenaza nuclear, “tendían a tener hijos que se mostraban a su vez más ansiosos en relación con las bombas nucleares”.

La amenaza de una detonación nuclear, como en el caso de la crisis de los misiles de Cuba, puede generar en los chicos una profunda toma de conciencia acerca de la muerte y la vulnerabilidad. “Los chicos saben que hay muy poco que podrían hacer para protegerse si estalla una bomba nuclear en su zona”, declaró Ivers. “También se puede crear un sentido de nihilismo, especialmente en los chicos más grandes y en los adolescentes”.

Henry Williams, diseñador digital de Brooklyn, apeló a una película cuando su hijo de 11 años le hizo preguntas sobre las armas nucleares y la guerra. Pero no recurrió a “La caza del Octubre Rojo” (The Hunt for Red October) ni a “Pánico nuclear” (The Sum of All Fears, también conocida como La suma de todos los temores), otra historia de la serie de Jack Ryan acerca de un siniestro complot para llevar a Estados Unidos y a Rusia a una Tercera Guerra Mundial.

