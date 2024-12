¿Por qué caminar es muy bueno para nuestra salud?

KENTUCKY- Janet Rapp caminaba a paso ligero por un sendero pavimentado a través del zoológico de la ciudad, saludando a amigos y deteniéndose brevemente para saludar a los emúes, a los que conoce por su nombre.

La jubilada de 71 años comienza cada mañana de esta manera con un club de caminata.

TE PUEDE INTERESAR: Stevia, ¿es mejor que los demás edulcorantes bajos en calorías?

“Estoy obsesionada”, dijo. No solo alivia el dolor de sus articulaciones, “también me da energía... Y me calma”.

Los expertos médicos coinciden en que caminar es una manera fácil de mejorar la salud física y mental, aumentar la forma física y prevenir enfermedades. Aunque no es el único tipo de ejercicio que las personas deberían hacer, es un excelente primer paso hacia una vida saludable.

“No necesitas equipo y no necesitas una membresía de gimnasio”, dijo la doctora Sarah Eby, especialista en medicina deportiva en Mass General Brigham. “Y los beneficios son vastos”.

¿EN QUÉ AYUDA CAMINAR?

Caminar puede ayudar a cumplir con la recomendación del director de salud pública de Estados Unidos de que los adultos hagan al menos dos horas y media de actividad física de intensidad moderada a la semana. Esto ayuda a reducir el riesgo de enfermedades cardíacas, presión arterial alta, demencia, depresión y muchos tipos de cáncer.