“El edificio por fuera no es nada. Eso es algo común en mis construcciones. Yo no vivo enfrente, yo vivo de este lado, entonces por fuera solo hay muros blancos. Las ventanas las tiene hacia dentro... Saltillo no tiene vista al mar, la casa del vecino no te gusta, ¿para qué quieres ver al vecino o que el vecino te vea? Entonces prefiero lo interiorista”, explicó en entrevista su creador.

Una pizca del semidesierto

El acceso por la cochera, que puede albergar un auto por departamento, dirige a un jardín interior, diseñado por la arquitecta Isa Vera, el cual aprovecha la flora regional para recordarle a los inquilinos -en su mayoría extranjeros- cómo es el lugar que están visitando, con ocotillos comprados de viveros especializados y candelilla reproducida in situ, así como cactáceas y suculentas, con piezas de herrería fabricadas o diseñadas por González Zozaya, cuyo gusto por el acabado artesanal complementa el estilo contemporáneo de toda la casa.

