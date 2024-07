Cómo elegir la escuela ideal para tus hijos: Consejos de una mamá

Visitar la escuela es indispensable: poder conocer las instalaciones, el sistema académico que implementan, cómo se ven por dentro los salones, los juegos o el área recreativa, hasta los baños. Todo debe de ser tal como lo buscamos, porque así sabremos que no surgirán dudas más adelante. Mi mayor recomendación: pregunten todo. Yo soy la típica mamá que pregunta hasta el más mínimo detalle que más adelante me puede hacer ruido o simplemente para saber más sobre eso. Recuerden que estamos hablando de lo que será el lugar de aprendizaje y de crecimiento de nuestros pequeños, donde estarán cinco horas al día, los cinco días de la semana. No hay que tener ninguna duda.

Asimismo, estando en la escuela, además de conocer cómo es y cómo se ve, es de suma importancia -lo decía anteriormente- saber más sobre el sistema académico que manejan y si este se adapta a nuestro estilo de crianza; si es un sistema constructivista, académico, tradicional. Si es una escuela laica o religiosa. Si dejan tareas o solo las actividades que ven en clases. Si es bilingüe o cuántos idiomas enseñan. Si llevan clases extracurriculares o ahí mismo implementan algún tipo de orientación hacia el baile, la música o el arte. En fin, con esto podremos saber si se adapta a nuestro estilo de vida como familia, y nos ayudará a tomar una mejor decisión.