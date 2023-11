Cómo entrena un corredor ciego para un maratón

No empezó a correr hasta mucho después, en 2017, tras una conversación inesperada en un supermercado en el Upper West Side de Manhattan. Estaba parado con su bastón frente a unos pimientos, un alimento útil, dijo, porque se puede comer crudo. Entonces, un hombre mayor le tocó el hombro.

‌“¿Usted corre?”, le preguntó el hombre, recordó Magisano. El hombre procedió a hablarle de Achilles, un grupo de corredores con discapacidades que se reunía dos veces por semana para correr en Central Park.

‌“Siempre me ha interesado probar cosas nuevas; nunca antes en mi vida había corrido”, dijo Magisano. Esa semana salió a correr con el grupo. Poco después se inscribió en su primer maratón.

‌Ahora trabaja como director de las sedes de Achilles en la región metropolitana de la ciudad de Nueva York, y el domingo será la sexta vez que corre el maratón de la ciudad de Nueva York. Su objetivo es correr a un ritmo de 3 horas y 30 minutos, lo que equivale aproximadamente a 5 minutos por kilómetro. A principios de este año, completó un triatlón de 517 kilómetros, natación, carrera y ciclismo, durante tres días en Florida.

Los corredores con discapacidades visuales pueden tener como máximo dos guías en el maratón de la ciudad de Nueva York. Los guías no tienen que pagar una tarifa de inscripción, no reciben puntuación y no reciben un tiempo de finalización oficial. Deben usar un dorsal de guía y no pueden empujar ni tirar del corredor hacia adelante, según los lineamientos de New York Road Runners, el cual organiza el maratón.

‌Magisano correrá con dos guías. Uno se asegurará de que coma y beba lo suficiente durante toda la carrera. Le gusta correr con un guía nuevo y con alguien con quien ha corrido antes.

‌“Eso lo mantiene interesante”, dijo Magisano, quien le dijo a Schulman: “Tú eres el más nuevo, lo que significa que eres el divertido”.

‌Schulman es el productor y presentador de “Catfish” de MTV, un show de telerrealidad sobre si las personas que se conocen en línea son realmente quienes dicen ser. Decidió ser guía este año porque quería que su séptima vez corriendo el maratón de la ciudad de Nueva York fuera diferente. Recordó cómo su ritmo en su primer maratón fue más lento de lo que esperaba y cómo se volvió cada vez más lento a medida que avanzaba la carrera.

‌“Escuché desde atrás: ‘¡Corredor ciego! ¡Corredor ciego a tu derecha!’ y dos guías, y lo que creo era una mujer de unos 50 años, pasaron como un rayo a mi lado”, contó Schulman. Eso le propinó una dosis de humildad y supo que algún día le gustaría ser guía.