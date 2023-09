¿Cómo puedo solucionar la falta de compatibilidad “intima” con mi pareja?

Debemos reconocer sin tapujos que los seres humanos somos seres sexuales, este aspecto es normal, saludable y natural. Hablar libremente de nuestros gustos y límites, debe ser un tema constante con la pareja. Recuerda que tu placer es importante, no debes hacer cosas que no estés dispuesto o que vayan en contra de tu ideología o valores.

Hablar de sexualidad es uno de los tabúes más grandes que hay entre la sociedad, en particular la mexicana, donde hablar libremente de placeres, gustos, fantasías se puede ver mal visto, pero no se puede permitir que la ideología social entre en el placer con tu pareja y si consideras que existe una falta de compatibilidad sexual con tu pareja, aquí te decimos cómo la puedes solucionar.

¿Qué hacer ante la falta de compatibilidad sexual?

La sexóloga Karimme Reyes Aguilar, afirmó en una entrevista con Actitud Fem, que la comunicación es pieza clave para resolver esta situación y llegar a cualquier tipo de acuerdo que beneficie a ambas partes. Reconoció que es fundamental ser honesto de cómo te sientes en la relación con tu pareja y con la misma honestidad y respeto escuchar lo que tiene que decir el otro para lograr un diálogo asertivo. Además, compartió esta serie de consejos:

- Entablar acuerdos: Otro punto importante para lograr la compatibilidad sexual es construir acuerdos y definir en qué punto están parados. Por ejemplo, si una persona de la pareja busca tener más encuentros sexuales y la otra no tiene el mismo deseo, debe comunicárselo junto con las razones, le podría expresar: “No es que no me gustes o no te ame, simplemente hoy fue un día cansado”.

- Masturbación como alternativa: Uno de los acuerdos que pueden construir parte de la pregunta “¿qué hacer si el otro no tiene el mismo deseo que yo?”, la respuesta podría estar en la masturbación, y definir desde el respeto cuándo y dónde llevar a cabo esta práctica.