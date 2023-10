¿Cómo te verías si fueras reptiliano según la Inteligencia Artificial?

Se cree que son especies con un coeficiente intelectual superior al que podemos comprender, tienen habilidades sobrenaturales y una agenda oculta que podría incluir la manipulación de las sociedades humanas. Cómo lo decimos al inicio, solo es una creencia, pues hasta el momento la ciencia moderna aún no encuentra pruebas concluyentes de vida alienígena, incluyendo los reptilianos.

¿Los reptilianos existen? Esto dice la IA

La pregunta de muchos es si esta especie de extraterrestres existe, incluso es una de las preguntas más frecuentes que se le realiza a la Inteligencia Artificial, y la respuesta es muy tajante: NO hay pruebas empíricas sólidas que respalden la existencia de los reptilianos, pero la ausencia de pruebas no quiere decir que no exista; el universo es un vasto lienzo que aún no se explora completamente.

Si te gustaría saber cómo serías tú en el multiverso reptiliano, puedes acudir a la Inteligencia Artificial, puedes recurrir a Chat GPT o bien Bing IA, en ambas herramientas puedes investigar más sobre este tema y modificar tus fotografías para crear tu propio avatar reptiliano. Aquí te dejamos un vídeo donde se aplicó la IA para dibujar a poderosos líderes en versión reptiliana.