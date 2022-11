¿Conoces el ‘Straight Edge’? La otra cara del Punk

Si cuando escuchas la palabra Punk te viene a la mente la frase “Sexo, drogas y Rock and Rol” , déjanos decirte que no es todo lo que ofrece, pues existe otra cara de este estilo de vida.

Contrario a la autodestrucción que se practicaba, los integrantes realizan un compromiso de por vida — sí, de por vida — de abstenerse a consumir estupefacientes y otras sustancias o actitudes consideradas nocivas para el individuo, además de profesar una ideología de izquierda.

FILOSOFÍA

“No beber, no fumar y no drogarse”, son los tres postulados básicos del grupo, además de incluir el no practicar la promiscuidad, e incluso alimentarse veganamente o eliminar el café de su dieta.

El uso de la X también es parte de la esencia, comúnmente utilizado en el dorso de la mano (aunque se puede utilizar en otros lados). Esta marca fue asociada cuando una banda estadounidense, Teen Idles (conformada por menores de edad), llegaron a un antro a tocar, pero para evitar problemas la gerencia les impuso las cruces para identificarlos y que se comprometieran a no consumir en el establecimiento.

El símbolo puede expresarse como una triada de equis (xXx), con las siglas (sXe) o por sí misma (X).

