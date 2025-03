¿Cuál es la vacuna que nos deja la cicatriz en el brazo?

¿Para qué sirve la vacuna BCG?

Esta vacuna se utiliza principalmente para prevenir formas graves de tuberculosis, como la meningitis tuberculosa y la tuberculosis miliar en niños. Aunque no protege completamente contra la enfermedad, sí reduce significativamente el riesgo de complicaciones severas.

¿En qué países se aplica la vacuna BCG?

La aplicación de la BCG varía según el país. En muchas naciones de América Latina, Asia y África, se administra de manera rutinaria a los recién nacidos. Sin embargo, en países con baja incidencia de tuberculosis, como Estados Unidos, no se aplica de forma generalizada, sino solo en grupos de alto riesgo.

¿Qué pasa si no tengo la cicatriz?

No todas las personas que reciben la vacuna desarrollan una cicatriz visible. La ausencia de esta marca no significa necesariamente que la vacuna no haya sido efectiva. En algunos casos, el organismo puede haber generado una respuesta inmune sin dejar rastro externo.

La cicatriz en el brazo que muchas personas tienen es el resultado de la vacuna BCG, utilizada para prevenir formas graves de tuberculosis. Su aplicación sigue siendo importante en países donde esta enfermedad es un problema de salud pública. Si tienes dudas sobre tu vacunación o la de tus hijos, consulta con un profesional de la salud.