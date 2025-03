Desde Saltillo al mundo de la moda: Paola Bustamante revela sus mejores consejos

1.- ¿Cómo te preparaste para ser consultora de imagen y moda?

Soy Licenciada en Diseño de Indumentaria y Moda. Estudié en la Ibero, en Ciudad de México, y lo que me encantó fue que no solo se enfocaba en el diseño de moda, sino en periodismo en moda, editorial, relaciones públicas y marketing. Mi primer trabajito como tal fue en el styling para la Fashion Week México, y además trabajé con Sandra Weil y Lydia Lavin. No solo me apasiona la moda, es mi profesión y de ahí viene mi background como stylist y moda.

Terminando la carrera, decidí especializarme en Imagen Física en el Colegio de Imagen Pública con Álvaro Gordoa, para ser Consultora en Imagen. Confirmé que se necesita una de la otra para dominarlo de manera integral y realmente ser una experta en el tema.

2.- ¿Por qué es importante construir nuestro propio estilo?

Impacta en tu vida personal, social y profesional, empezando por lo emocional. Nadie escoge la piel en la que nace, pero la ropa es como nuestra segunda piel. Por algo nos gusta lo que nos gusta y decidimos que sea lo que nos abrace, lo que nos hace sentir cómodos, nuestro escudo.

¿Cual es la sensación que te da ponerte un outfit con el que te sientes guapísima? Te sientes poderosa, inalcanzable, ¡quieres comerte el mundo! Si tu te sientes segura en tu propia piel, eso determina cómo te vas a relacionar con tu entorno. Toda nuestra imagen comunica algo, por lo que es clave usarla como herramienta a nuestra ventaja.

De hecho, hay estudios, como “Is there really a beauty premium or an ugliness penalty on earnings?” (“¿Existe realmente una prima de belleza o una penalización por fealdad en los ingresos?”) publicado en The Journal of Business and Psycology en 2017, que demuestran que las mujeres que se perciben como más atractivas pueden incrementar su salario en un 30 por ciento y los hombres hasta en un 15 por ciento.

Ser atractivo no se refiere a tener cierto tipo de facciones, sino al arreglo personal, que proyecta esta presencia y te da porte. El sacarte provecho con tu imagen hace que te consideren para mejores puestos o más oportunidades.

3.- ¿Cómo puedo encontrar mi propio estilo?

Analiza qué características tienen en común las prendas en tu clóset. Te puedes apoyar tomándote una foto diaria de tus outfits para empezar a identificar qué características se repiten con mayor frecuencia.

Después, analiza y anota la manera en la que esas características te hacen sentir. Es súper importante sincerarte con el porqué. ¿Por qué esas piezas te hacen sentir cómoda, bonita o especial? Una vez que identificas esto, empiezas a entender mejor cuál es tu estilo personal.

4.- ¿Cómo sé cuál es mi tipo de cuerpo?

Aquí sí es súper importante que seas sincera contigo misma y dejes las creencias limitantes atrás. No por que no tengas una cinturita de avispa significa que automáticamente eres cuadrada, de hecho es poco probable que lo seas.

Debes fijarte en la relación que tienen tus hombros con tu cadera y cómo son las líneas que los unen. ¿Van en línea recta?, ¿se abren de arriba?, ¿o se abren de abajo? A partir del resultado, siempre busca crear un balance entre ambas.

TE PUEDE INTERESAR: Ha muerto Roberta Flack, y de nuevo me doy cuenta de que el mundo y yo hemos pasado por cambios y etapas a los cuales me tengo que adaptar

5.- ¿Cómo puedo descubrir qué colores me favorecen?

Entendiendo cómo funciona el círculo cromático. Es la base de todo.

Identifica cuáles son los colores cálidos (rojo, naranja y amarillo) y los fríos (verde, azul y morado). Observa la diferencia entre colores claros, neutros y oscuros, así como la saturación del color: si son intensos, como un neón, o más suaves, como un beige. Después analiza tus características principales: ¿eres una persona muy colorida o más neutra?, ¿tienes un tono de piel claro u oscuro?, ¿hay alto o poco contraste entre tus facciones?