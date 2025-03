Diana Ayala: La influencer sonorense que conquista Saltillo con su autenticidad y energía

Les diría: Diviértanse y disfruten el proceso. Ustedes saben, porque lo he compartido en mis redes, el boom que viví fue totalmente casual; no lo busqué, simplemente se dio y, si lo veo ahora hacia atrás, creo que el punto fue ese, que disfrutaba compartir contenido, que siempre he sido yo. Si, en caso contrario, lo están buscando para formar una comunidad, tengan paciencia, sean constantes y manténganse fieles a lo que quieren lograr, hagan networking , busquen perfiles afines al suyo y traten de relacionarse con personas del mundo digital que puedan apoyarlas.

2. Tu comunidad te admira por ser auténtica. En un mundo digital que promueve estándares poco realistas, ¿cómo logras mantener tu esencia y no caer en la presión de “ser perfecta”?

Mantener la autenticidad en un mundo digital lleno de filtros y estándares de perfección a veces no es tan fácil; creo que la clave está en recordar por qué comencé y qué valores me motivan. Me esfuerzo por ser transparente, compartir mis experiencias reales, tanto las buenas como las difíciles, y recordar que lo importante es conectar genuinamente con las personas. La imperfección es lo que me hace única, y creo que eso es lo que más hace que se identifiquen conmigo: ver que soy humana, con mis aciertos y errores. También trato de rodearme de personas que valoren la autenticidad y que no me presionen para encajar.

3. Las redes sociales te han dado una gran exposición, ¿cuál ha sido el mayor desafío de esta visibilidad y cómo te aseguras de mantener un impacto positivo en tu comunidad?

Uno de los mayores desafíos que trae la visibilidad en redes sociales es la presión por ser perfecta o tener siempre algo valioso que compartir. A veces, la exposición puede generar críticas o malentendidos y no siempre es fácil lidiar con eso de manera positiva.