¿Dietas milagrosas para bajar de peso? Existen, pero no son la solución

Mucho se escucha hablar de dietas, remedios para bajar de peso, recetas para comer más sano o de recetas milagrosas para quemar grasa en un mes , el problema es que todas estas alternativas no son la solución a un problema de raíz que habita en nuestro país: la carencia por acceso a la alimentación nutritiva y de calidad. Es muy común el “se come lo que se tiene a la mano” o “solo hago una comida al día porque tengo un día ajetreado”, problemas que terminan por repercutir en la salud de los mexicanos.

En pocas palabras afirmaría que no, que hacer dieta no es sinónimo de bajar de peso, es una forma de mantener saludable el cuerpo.

Como especialistas en nutrición debemos estar en constante actualización, ya que está en nuestras manos la salud y el bienestar de las personas, no solo es su cuerpo, es todo lo que no vemos. Actualmente contamos con nuevas herramientas, como el análisis de composición corporal INBODY, el cual nos ayuda a saber cómo está el cuerpo del paciente, cuánta grasa hay, porcentaje de peso muscular, si el cuerpo está bien hidratado o tiene algún tipo de descomposición.

Sí las hay, pero no es algo sostenible, el rebote en algún momento llegará o si se llega a los extremos se puede poner en riesgo la salud. Es importante entender que una dieta se trata de mejorar hábitos y lograr mantener un peso saludable para toda la vida, no solamente someternos a dietas milagrosas que dan resultado un mes, y después regresa el peso o incluso se duplica, el cambio de hábitos es fundamental para lograr mantener un peso adecuado, pero sobre todo con los porcentajes correctos de masa muscular, grasa y agua para evitar un déficit y/o una descomposición que termine dañando algún órgano.

Debemos entender que hablar de salud es hablar de multidisciplinas y trabajar en conjunto siempre dará mejores resultados, ¿qué quiero decir con esto? No importa qué aspecto de tu vida quieras mejorar, siempre es importante estar acompañado de especialistas para no caer en falsas creencias, remedios de internet o recetas antiguas que solo puedan poner en riesgo tu salud. Hacer una dieta o modificar tus hábitos alimenticios en compañía de un experto de nutrición te ayudará a alcanzar objetivos reales en determinado tiempo, puede ser bajar de peso, aumentar masa muscular o solo mejorar la salud, pero siempre se debe hacer en compañía de expertos para evitar la charlatanería que afecte tu cuerpo.

Nosotros, según el área de especialidad, buscamos brindarte estrategias para tener una mejor relación con tus alimentos, conocer cuales son tus necesidades, lograr identificar un buen producto y que no es solo seguir una dieta, si no mejorar tu salud para tener una buena calidad de vida en el futuro.

Consideras que para llevar una alimentación saludable se deben dejar de lado las comidas que nos gustan

Definitivamente no, claro que podemos comer de todo siempre y cuando se lleve un equilibrio, es posible seguir comiendo lo que nos gusta con un buen conocimiento y buenos hábitos, sin necesidad de sacrificar lo que nos gusta comer.

¿A qué me refiero con esto? Solemos pensar que una alimentación saludable es dejar de comer papitas, pan, frituras o dejar de consumir ciertas bebidas, la realidad es que si sabemos llevar ese balance e incluso detectemos el por qué queremos comerlas (si es por ansiedad, tristeza, angustia o antojo) tomaremos mejores decisiones sobre consumirlas o no; además, si se come en la semana o la mayor parte de ella las porciones de proteínas, carbohidratos, fibras, etc., no hay ningún problema con comernos esas galletitas que se nos antojan, ahora, también hay otras alternativas saludables para suplir esos antojos como dulces sin azúcar, frituras de verduras o frutas deshidratadas y una larga lista de soluciones a ese “problema”.

¿Todos podemos seguir la misma dieta? Es decir, si veo una dieta en internet, nos podría funcionar a todos aunque seamos de cuerpos diferentes.

No y un verdadero nutriologo te debe decir lo mismo, no se puede seguir la misma dieta ya que cada cuerpo necesita nutrientes diferentes, calorias diferentes, dependiendo el ritmo de vida, horarios, gustos y necesidades, por eso la importancia de ir con un profesional que pueda ajustar tu plan de alimentación a tu estilo de vida, gustos, necesidades y/o enfermedades.

¿Cómo mantener el equilibrio entre una buena alimentación y no caer en extremos (problemas o trastornos alimenticios)

Con una buena educación nutricional, con buena relación con la comida también un trabajo en conjunto es fundamental, la terapia psicológica siempre será un gran apoyo en el tratamiento nutricional, debemos detectar en conjunto si el paciente tiene algún tipo de trastorno o problema con los alimentos, y con esos estudios irlo acompañando, orientando y no soltarlo hasta que sane esa “herida”, incluso, aunque esté dado de alta debe seguir con ese acompañamiento para no soltar los buenos hábitos, avances y todo lo que logró.

Consejos para llevar una alimentación sana y saludable

Podrá parecer una misión imposible, pero llevar una alimentación sana y saludable es sencillo, solo se necesita organización y planificación; cambiar ese chip de que es aburrido, todo verde, sin sabor o tengo que dejar lo que me gusta, al contrario, es sacarle provecho a lo que tenemos en el refri, ponerle sabor y disfrutar de una buena alimentación que nos llevará a tener salud, evitar problemas en nuestro organismo, tener un equilibrio en nuestro día a día y sí, de paso nos da un buen cuerpo.