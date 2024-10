¿Dulce o disfraz? Prepárate para Halloween con los looks individuales o en pareja más populares de TikTok y Pinterest en 2024

Dentro de unos pocos días llegará una de las fechas más esperadas de esta temporada otoñal, donde niños, niñas y jóvenes tendrán la oportunidad de disfrazarse de los personajes más controversiales del año... Sí, hablamos de Halloween.

Frente al 31 de octubre, las personas ya se empiezan a preparar con los planes para crear sus mejores diseños de maquillaje y ropa. Es por ello que aquí te brindaremos una lista de los maquillajes que están en tendencia y los más sencillos.

TENDENCIA DE MAQUILLAJES DE HALLOWEEN

Como bien se ha visto en TikTok y otras redes sociales, donde publican sencillos tutoriales de maquillaje, resaltan unos cuantos que te encantarán.

1. Catrina: Después de Halloween, la festividad más próxima es el Día de Muertos (el 2 de noviembre), por lo que desde ahorita, este maquillaje se ha convertido en tendencia.

2. Enchantress Look (Look de Encantadora): Se trata de maquillajes y disfraces inspirados en personajes mágicos y encantados. En este look resalta el misterio y la belleza.

Si optas por esta opción, tendrás la libertad de mostrar tu creatividad con detalles que sorprenderán a donde vayas: desde maquillajes en tonos oscuros hasta los más brillosos y llamativos.

3. Tigre / Tigresa: Es un concepto sumamente popular en este 2024, donde se trabaja un maquillaje más artístico y detallado. Creadores de contenido se han dado a la tarea de realizar tutoriales para este look, donde resaltan las rayas negras.

3. Bambi (venado): Como su nombre lo indica, está basado en la película de Disney. Este maquillaje está catalogado como uno de los más sencillos y tiernos de la temporada.

4. Alicia en el País de las Maravillas: No, no hablo de Alicia como tal, sino de varios personajes de la película que son icónicos, tal como la Reina de Corazones y el Gato Sonriente (Cheshire). En ambos podrás explotar tu creatividad y te aseguro que apantallarás a cualquiera.

Entre otras tendencias que registró Pinterest, se encuentran:

- Glamour Gótico: Aterrador. Aquí se podrían considerar maquillajes de vampiro, zombis y payasos.

- ‘It Girl’: De acuerdo a las búsquedas registradas, y si lo tuyo es imitar a celebridades, en esta categoría entran Charli XCX, Kesha, Ariana Grande, Jhene Aiko, Sabrina Carpenter, Olivia Rodrigo, Priscilla Presley, Amy Winehouse y SZA.

- Belleza bestial / animal: Entre los más populares están el guepardo, leopardo, zorro, ciervo, conejito, sirena, cebra y vaca.

- Personajes principales (main character): Si quieres resaltar, estos looks podrían ser perfectos: Chicas Pesadas, Bratz y Monster High.

Si aún no te convence alguno, recuerda que hay un universo de opciones y siempre opta por la originalidad.

TENDENCIAS DE DISFRACES EN PAREJA O EN GRUPO

Siguiendo con las tendencias de Pinterest, estos son los más populares:

1. Sharkboy y Lavagirl

2. Joker y Harley Quinn

3. Los Ángeles de Charlie

4. Spice Girls

5. Serena y Blair (Gossip Girl)

6. Blink 182

7. Glinda y Elphaba (Wicked)

8. Reina de Corazones y Alicia

9. Beetlejuice