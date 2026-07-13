Feria del Mezcal Oaxaca 2026 va por récord de visitantes y mayores oportunidades de negocio

La Feria del Mezcal 2026, que se celebrará del 17 al 28 de julio en el Centro Cultural y de Convenciones de Oaxaca, busca consolidarse como uno de los principales escaparates de la riqueza cultural y productora del estado, así como una plataforma para impulsar la comercialización de mezcal, artesanías, café, productos agroindustriales y gastronómicos.

Íñigo Arturo Aragón García, subsecretario de Atracción a la Inversión y Fomento Económico de la Secretaría de Desarrollo Económico de Oaxaca, destacó que la edición de este año contempla una meta superior a la alcanzada en 2025, tanto en visitantes como en derrama económica. ”El año pasado recibimos a más de 100 mil visitantes. Este año queremos superar los 130 mil, y también queremos superar la derrama económica de los 55 millones del año pasado”, señaló en entrevista con VANGUARDIA.

Además del impacto económico que se genera durante los 12 días del evento, explicó que uno de los principales objetivos de la feria es abrir oportunidades comerciales para los productores oaxaqueños. ”Nosotros preparamos a los mezcaleros y a los productores para que tengan las herramientas necesarias y puedan hacer contratos durante la feria, puedan atender un cliente y haya una relación laboral y contractual a largo plazo”, detalló.

ESPACIO PARA HACER NEGOCIOS Como parte de esa estrategia, la Secretaría de Desarrollo Económico organiza encuentros de negocios paralelos a la feria, en los que participan compradores nacionales e internacionales interesados en incorporar productos oaxaqueños a nuevos mercados. De acuerdo con Aragón García, para este año se tienen programados más de 300 encuentros de negocios, mientras que la edición anterior dejó resultados que continúan generando beneficios para los productores.

”Tenemos más de 100 contratos activos de mezcaleros que están actualmente vendiendo y exportando”, expuso.

Incluso, relató que algunos de esos vínculos comerciales continúan dando resultados varios años después. ”Hoy en la mañana estaba con una restaurantera aquí, de Oaxaca, y me dijo que en un encuentro de negocios le empezaron a surtir mezcal, en la primera presentación que hicimos nosotros, y cuatro años después es un mezcalero y le surte a todos sus restaurantes. Entonces, la caja sigue sonando más allá de la edición en que se participa”, enfatizó.

MÁS ACCESIBLE E INCLUYENTE La edición XXVII de la Feria del Mezcal también incorporará mejoras en infraestructura para ofrecer una experiencia más cómoda a los asistentes.

Este año queremos superar los 130 mil (visitantes), y también queremos superar la derrama económica de los 55 millones del año pasado”

Entre las novedades destacan espacios con mayor accesibilidad para personas con discapacidad, recorridos más amigables para las familias y una barra dedicada a mezcales con características especiales.

”En estos espacios queremos hablar sobre mezcales sustentables, mezcales especiales, mezcales donde las productoras sean mujeres o que tengan algo particular en su historia o en el proceso de producción que vale la pena que otros lo conozcan y lo valoren”, precisó el subsecretario. La feria reunirá expositores de mezcal, café, cerveza artesanal, productos agroindustriales, gastronomía y más de 200 artesanos provenientes de las distintas regiones del estado; además de actividades culturales como conciertos, conferencias, presentaciones de libros y subastas de arte.

INVITAN A VIVIR LA EXPERIENCIA Ante esta oferta y oportunidad, Aragón García invitó tanto a visitantes como a empresarios y compradores a conocer la feria y aprovechar las oportunidades que ofrece. “Es una experiencia única como consumidor, como comprador, y es parte de la fiesta más importante del país, que es la de la Guelaguetza. Es una experiencia que vale mucho la pena”, afirmó. La Feria del Mezcal 2026 permanecerá abierta del 17 al 28 de julio, en un horario de 11:00 a 22:00 horas. De acuerdo con la Secretaría de Desarrollo Económico, además de acercar a los visitantes a la cultura oaxaqueña, el encuentro busca fortalecer la presencia de los productos “Hecho en Oaxaca” en mercados nacionales e internacionales.