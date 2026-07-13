Feria del Mezcal Oaxaca 2026 va por récord de visitantes y mayores oportunidades de negocio

Feria del Mezcal Oaxaca 2026 va por récord de visitantes y mayores oportunidades de negocio

+ Seguir en Seguir en Google
Sergio Soto
por Sergio Soto

El evento enmarcado en las Fiestas de la Guelaguetza se consolida como uno de los principales escaparates de productos y la riqueza cultural del estado, así como una plataforma para la cristalización de negocios

Vida
/
COMPARTIR

La Feria del Mezcal 2026, que se celebrará del 17 al 28 de julio en el Centro Cultural y de Convenciones de Oaxaca, busca consolidarse como uno de los principales escaparates de la riqueza cultural y productora del estado, así como una plataforma para impulsar la comercialización de mezcal, artesanías, café, productos agroindustriales y gastronómicos.

Íñigo Arturo Aragón García, subsecretario de Atracción a la Inversión y Fomento Económico de la Secretaría de Desarrollo Económico de Oaxaca, destacó que la edición de este año contempla una meta superior a la alcanzada en 2025, tanto en visitantes como en derrama económica.

”El año pasado recibimos a más de 100 mil visitantes. Este año queremos superar los 130 mil, y también queremos superar la derrama económica de los 55 millones del año pasado”, señaló en entrevista con VANGUARDIA.

$!Además de promover la riqueza cultural oaxaqueña, la feria busca abrir nuevas oportunidades de negocio para productores mediante encuentros con compradores nacionales e internacionales.
Además de promover la riqueza cultural oaxaqueña, la feria busca abrir nuevas oportunidades de negocio para productores mediante encuentros con compradores nacionales e internacionales.

Además del impacto económico que se genera durante los 12 días del evento, explicó que uno de los principales objetivos de la feria es abrir oportunidades comerciales para los productores oaxaqueños.

”Nosotros preparamos a los mezcaleros y a los productores para que tengan las herramientas necesarias y puedan hacer contratos durante la feria, puedan atender un cliente y haya una relación laboral y contractual a largo plazo”, detalló.

$!El Centro Cultural y de Convenciones de Oaxaca volverá a convertirse en el punto de encuentro entre tradición, gastronomía, artesanía y mezcal durante las Fiestas de la Guelaguetza.
El Centro Cultural y de Convenciones de Oaxaca volverá a convertirse en el punto de encuentro entre tradición, gastronomía, artesanía y mezcal durante las Fiestas de la Guelaguetza.

ESPACIO PARA HACER NEGOCIOS

Como parte de esa estrategia, la Secretaría de Desarrollo Económico organiza encuentros de negocios paralelos a la feria, en los que participan compradores nacionales e internacionales interesados en incorporar productos oaxaqueños a nuevos mercados.

De acuerdo con Aragón García, para este año se tienen programados más de 300 encuentros de negocios, mientras que la edición anterior dejó resultados que continúan generando beneficios para los productores.

$!La Feria del Mezcal Oaxaca 2026 reunirá a más de 400 expositores, consolidándose como uno de los principales escaparates de los productos y la cultura del estado.
La Feria del Mezcal Oaxaca 2026 reunirá a más de 400 expositores, consolidándose como uno de los principales escaparates de los productos y la cultura del estado.

”Tenemos más de 100 contratos activos de mezcaleros que están actualmente vendiendo y exportando”, expuso.

Incluso, relató que algunos de esos vínculos comerciales continúan dando resultados varios años después.

”Hoy en la mañana estaba con una restaurantera aquí, de Oaxaca, y me dijo que en un encuentro de negocios le empezaron a surtir mezcal, en la primera presentación que hicimos nosotros, y cuatro años después es un mezcalero y le surte a todos sus restaurantes. Entonces, la caja sigue sonando más allá de la edición en que se participa”, enfatizó.

$!Productores de mezcal, artesanos, cocineras tradicionales y emprendedores participarán durante 12 días en una de las celebraciones más representativas de Oaxaca.
Productores de mezcal, artesanos, cocineras tradicionales y emprendedores participarán durante 12 días en una de las celebraciones más representativas de Oaxaca.

MÁS ACCESIBLE E INCLUYENTE

La edición XXVII de la Feria del Mezcal también incorporará mejoras en infraestructura para ofrecer una experiencia más cómoda a los asistentes.

Este año queremos superar los 130 mil (visitantes), y también queremos superar la derrama económica de los 55 millones del año pasado”
Íñigo Arturo Aragón García, subsecretario de Atracción a la Inversión y Fomento Económico de la Secretaría de Desarrollo Económico de Oaxaca

Entre las novedades destacan espacios con mayor accesibilidad para personas con discapacidad, recorridos más amigables para las familias y una barra dedicada a mezcales con características especiales.

$!La Feria del Mezcal no sólo celebra una de las bebidas más emblemáticas de México, también proyecta al mundo el talento, la creatividad y la diversidad cultural de Oaxaca.
La Feria del Mezcal no sólo celebra una de las bebidas más emblemáticas de México, también proyecta al mundo el talento, la creatividad y la diversidad cultural de Oaxaca.

”En estos espacios queremos hablar sobre mezcales sustentables, mezcales especiales, mezcales donde las productoras sean mujeres o que tengan algo particular en su historia o en el proceso de producción que vale la pena que otros lo conozcan y lo valoren”, precisó el subsecretario.

La feria reunirá expositores de mezcal, café, cerveza artesanal, productos agroindustriales, gastronomía y más de 200 artesanos provenientes de las distintas regiones del estado; además de actividades culturales como conciertos, conferencias, presentaciones de libros y subastas de arte.

$!Más de 300 encuentros de negocios están programados para fortalecer la comercialización de productos “Hecho en Oaxaca” en mercados nacionales e internacionales.
Más de 300 encuentros de negocios están programados para fortalecer la comercialización de productos “Hecho en Oaxaca” en mercados nacionales e internacionales.

INVITAN A VIVIR LA EXPERIENCIA

Ante esta oferta y oportunidad, Aragón García invitó tanto a visitantes como a empresarios y compradores a conocer la feria y aprovechar las oportunidades que ofrece. “Es una experiencia única como consumidor, como comprador, y es parte de la fiesta más importante del país, que es la de la Guelaguetza. Es una experiencia que vale mucho la pena”, afirmó.

La Feria del Mezcal 2026 permanecerá abierta del 17 al 28 de julio, en un horario de 11:00 a 22:00 horas. De acuerdo con la Secretaría de Desarrollo Económico, además de acercar a los visitantes a la cultura oaxaqueña, el encuentro busca fortalecer la presencia de los productos “Hecho en Oaxaca” en mercados nacionales e internacionales.

FERIA DEL MEZCAL OAXACA 2026

Fechas: Del 17 al 29 de julio de 2026

Sede: Centro Cultural y de Convenciones de Oaxaca (CCCO)

Horario: De 11:00 a 22:00 horas

Entrada general: 80 pesos por persona

+400 expositoras y expositores de distintas regiones de Oaxaca

Productores de mezcal, cerveza artesanal, café, gastronomía y artesanías

Actividades: Catas, maridajes, conferencias, demostraciones, cocina tradicional y presentaciones artísticas

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.
TEMAS
Guelaguetza
Mezcal
Ferias
Localizaciones
Oaxaca
Sergio Soto

Sergio Soto

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), con formación técnica en artes, y reportero de la sección local en VANGUARDIA.

Cubre temas con enfoque social, sistema de salud y salud mental, así como historias que visibilizan problemas de interés público o que buscan inspirar a la comunidad.

Ha tenido experiencia como docente en instituciones educativas de nivel preescolar, primaria y preparatoria, impartiendo talleres o clases de artes, español e inglés; además de ser aficionado a los videojuegos, las series y el cine.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Brincolines electorales

Brincolines electorales
true

Coahuila: Reelección de alcaldes provocará cacicazgos políticos regionales
Pitoco, el titiritero que resiste al tiempo.

Pitoco, el titiritero que resiste al tiempo.

El altercado se originó tras un presunto reporte ciudadano sobre una supuesta conducta inapropiada hacia dos adolescentes.

Guardia y adulto mayor terminan a golpes frente al IMSS de Monclova tras presunto reporte de acoso
Arturo Meza presentará en Saltillo su nueva novela Laberinto de Sombras, protagonizada por una versión literaria de Jorge Luis Borges.

El cantautor Arturo Meza presentará en Saltillo su novela Laberinto de Sombras, una travesía literaria inspirada en Borges
Acereros venció a Saraperos y obligó a un juego decisivo en el Clásico Coahuilense.

Acereros vence 6-1 a Saraperos y deja al rojo vivo el Clásico Coahuilense
Aumenta la cifra de fallecidos en Venezuela, tras terremotos del 24 de junio

Se aumenta más de una centena de personas fallecidas a la cifra del doble terremoto en Venezuela
El mexicano Lorenzo Salgado Araujo fue el protagonista en muerte de una reunión cargada de denuncia por su fallecimiento a manos de un agente del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).

Hijos de migrante mexicano asesinado por agente del ICE buscan pesquisa independiente