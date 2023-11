Guía para elegir el mejor celular en este Buen Fin 2023

Si tu objetivo de este Buen Fin es adquirir el mejor celular para ti, que se adapte a tus necesidades y estilo de vida , aquí te compartimos una guía detallada para que te compres el dispositivo que mejor se adapta a ti y a las herramientas que utilizas diariamente, así evitarás gastar en algo que no vas a ocupar o no te va a funcionar.

¿Cómo elegir el mejor celular para mí o para regalar?

-Lo primero que debes pensar es en qué o vas a utilizar, dependiendo el para qué lo quisieras podrás fijarte en las siguientes características. Si es un dispositivo para trabajar o almacenar contenido, un móvil de gama baja no será tu mejor opción. Si solo lo buscas para entretenimiento o mantenerte en comunicación, tal vez no sea tan necesario comprar algo tan ostentoso al que no le podrás sacar el máximo provecho.

-Un punto que debes considerar es la potencia que necesitas en tu celular, recuerda que se clasifican en gama alta, gama media y gama baja, entre más alta sea la gama, más caro será tu dispositivo, en cambio, si es más baja, el costo también será menor. Sabiendo esto, debes tomar en cuenta que los dispositivos de gama alta son lo que suelen tener más potencia, es decir, son más rápidos gracias a su procesador.