El día de hoy, comienza Mercurio retrógrado, que es la tercera vez que ocurre durante 2022, por lo que se espera que el impacto haga que tus comunicaciones personales y tus planes de viaje cambien.

Desde el 9 de septiembre hasta el 2 de octubre, estará Mercurio retrógrado desde nuestro punto de vista en la Tierra, y al ser el planeta que rige la comunicación, las relaciones y la tecnología, es probable que haga que nuestra vida cotidiana se convierta en un pequeño caos.

Publicidad

Te decimos lo que le espera a cada signo del zodiaco en el tercer Mercurio retrógrado de 2022:

Aries

Aligera tu espíritu ardiente y tus reflejos impulsivos, comenzando el día con una relajante sesión de yoga, para calmar tu mente ante cualquier desafío tecnológico y contratiempo con el correo electrónico que pudieras tener durante el día.

Publicidad

Tauro

Mercurio retrógrado puede causar estragos en tus comunicaciones internas, pero recuerda mantener los pies en la tierra iniciando una práctica de canto de mantras; como signo de tierra, tiendes a ser una persona muy privada, así que es posible que quieras encontrar un lugar tranquilo donde puedas dejar que el sonido fluya directamente desde tu corazón.

Géminis

Publicidad

Como la persona más social del horóscopo, es probable que la falta de comunicación en las relaciones te afecte más que a otros. Habla de tus frustraciones en un café con una amiga y opta por un entrenamiento rápido de HIIT para aliviar tus problemas.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Cómo influirá en tu vida el periodo de sombra de Mercurio retrógrado?

Cáncer

Publicidad

Las aguas tranquilas son por lo general muy profundas, y es probable que te aferres a la frustración por una conversación que dejaste de lado, durante demasiado tiempo. Concertar una cita semanal en una sauna, o en una piscina fría, te ayudará a dejar todas las molestas quejas viven, sin pagar renta, en tu mente.

Leo

Estás acostumbrado a ser la estrella del espectáculo, pero todo el mundo necesita un tiempo de inactividad para relajarse y soltar ese pesado equipaje que llevas a cuestas. Empezar una práctica espiritual como el reiki o la meditación te ayudará a encontrar ese tiempo tan necesario para ti en el día a día.

Publicidad

Virgo

Como signo que se nutre de la disciplina y el orden, es probable que los trastornos causados por el retrógrado te afecten más que a otros signos. Encuentra tu momento de calma en medio del caos con terapias alternativas, como la acupuntura, para liberar endorfinas que mejoran el estado de ánimo.

Libra

Publicidad

Mientras que el retrógrado puede causar fricciones en la vida cotidiana, también puede ser una oportunidad para que Libra se tome una pausa e invierta en su viaje interno alineando sus energías a través de la curación con cristales; encontrarás que una piedra de alta vibración como la celestita te ayudará a manifestar la calma que buscas.

Escorpio

Disminuye el ruido de las notificaciones de todas tus redes sociales y tómate un tiempo para reponer tus reservas internas de energía en este retrógrado, Escorpio. Mientras que tu ardiente signo tiene poco tiempo para charlas emocionales, empezar a escribir un diario puede ayudarte a ordenar tus pensamientos y a lidiar más eficazmente con el agobio diario.

Publicidad

Sagitario

Es hora de aplicar la mentalidad de la abundancia, Sagitario, debes centrarte en lo que tienes y no en lo que no tienes. Si te has sentido atascada en una rutina creativa, usa el cristal de citrino a en vida diaria para atraer la inspiración, la abundancia y el éxito.

Capricornio

Publicidad

Tu necesidad innata de certeza y seguridad está en choque con este retrógrado, pero puedes atravesar este camino rocoso haciendo espacio en tu agenda para una actividad de sanación, como el reiki, para dar paso a la relajación y reducir el peso del mundo que llevas sobre tus hombros.

Acuario

Si has puesto tu salud mental al final de tus prioridades, el Mercurio retrógrado en puerta no te lo va a poner fácil. Los ejercicios de respiración, como la técnica de respiración 4-7-8, pueden ayudarte a practicar la atención plena durante este tiempo.

Publicidad

Piscis

Para la soñadora Piscis, el caos inducido por el retrógrado puede ser una tarea difícil de manejar. En los días en los que busques alejarte de todo, opta por algo de hidroterapia para reponerte como el signo de agua que eres. Puedes tomar este baño espiritual y salir de las redes sociales para reducir las energías negativas y encontrar tu armonía.