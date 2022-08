A medida que avanzamos en septiembre, notaremos que estamos terminando el verano y pasando al otoño. Este mes es generalmente dulce, con un clima cósmico muy agradable, pero también algunos contratiempos que tendremos que enfrentar.

Esto se debe principalmente al regreso de Mercurio retrógrado. Si bien esto podría generar un gemido colectivo, le brinda la oportunidad de reducir la velocidad, evaluar cómo está construyendo sus relaciones y proyectos y encontrar un mejor plan de acción a seguir.

Septiembre va a ser el mejor mes del resto del año, y mientras bailamos hacia el otoño y nos acercamos al invierno, la vida se volverá muy desafiante en todo el mundo. Espere grandes altibajos. Es por eso que es mejor aprovechar el día, tratar de atar las cosas ahora y ahorrar antes de que comiencen las guerras cósmicas en el cielo y duren hasta casi la primavera de 2023.

Es hora de entusiasmarnos con nuestras ideas y conectarnos con otros.

¡Comunicemos nuestros mayores anhelos! Prepárese para los próximos siete meses emocionantes e intensos. ¡ Marte, el planeta del Fuego puro , volará a través de Géminis desde ahora hasta marzo de 2023! Esto nos traerá un hambre profunda de escribir, conectarnos, enviar mensajes de texto, hablar y conectarnos con otros. Si bien esto sin duda traerá más energía social y un ritmo de vida más rápido, también podría generar conflictos en torno a ideas y opiniones.

Mercurio retrógrado va a ser una mala bestia

¡Preparémonos para un poco de confusión! Llega Mercurio retrógrado , listo para traer su dosis estacional de drama y control de daños. Espere retrasos, falta de comunicación y muchas cancelaciones y conexiones perdidas. No firmes contratos, no te cases ni inicies una relación y no hagas compras importantes.

Es hora de encontrar el equilibrio perfecto entre el trabajo y la vida

¡Vivamos una vida de abundancia! Como Venus, el planeta del amor y la belleza, pasa la mayor parte del mes junto al sol en los campos de Virgo, esto significa que nos sentiremos domésticos, sensuales y compasivos.

Ahora es un período excelente para asegurarse de que está eligiendo incorporar el placer y el romance en sus apretadas agendas. La relajación y la risa no son un lujo. Son una necesidad.

Es la temporada de Virgo

¡Seamos productivos! Con el poderoso sol energizando nuestras vidas desde los jardines de Virgo, se nos recuerda que es importante mirar nuestras vidas para establecer el equilibrio perfecto entre el trabajo y la vida. Ciertamente sentiremos una vibración ocupada a medida que asumimos más responsabilidades y proyectos. Sin embargo, recuerda que no es lo mejor estar ocupado simplemente por estar ocupado. Girar las ruedas no te llevará a ninguna parte rápidamente. Tome un microscopio para sus rutinas y calendario y encuentre una manera de crear un horario que lo rejuvenezca y lo ayude a avanzar.

Su guía definitiva para el astroclima de septiembre de 2022

1 de septiembre de 2022: ¡Llega un día candente para la diversión, la aventura y el sexo! Nuestro planeta rojo, Marte, se energiza a medida que se vincula con el glorioso Júpiter. Haga grandes planes y persiga sus deseos más sinceros. Las citas también irán bien ahora, así que programe una primera reunión con alguien nuevo o una noche picante de pasión con su único.

2 de septiembre de 2022: el día de hoy llenará tu mente de grandes ideas y una perspectiva de largo alcance. ¡También podrías sentir que estás siendo optimista y lleno de euforia! Mercurio, nuestro planeta de la mente, se encuentra al otro lado del cielo de Júpiter, el planeta de la suerte. Disfruta de las buenas vibraciones, pero no te vuelvas demasiado jactancioso o arrogante; alguien podría intentar explotar tu ego si lo haces.

3 de septiembre de 2022: Hoy, la potencia de Marte comienza a desacelerarse en el cielo. Esto se conoce como fase previa a la sombra. Comenzarás a notar que las cosas se están desacelerando en tu vida y tu energía se agotará un poco, especialmente a medida que avanzamos hacia Halloween cuando Marte se estaciona retrógrado.

5 de septiembre de 2022: Venus, nuestro planeta de amor y belleza, baila en los campos de Virgo. Esto significa que estaremos más enfocados en ser devotos, leales y al servicio de los demás. Sé sensual y dadivoso, pero no seas demasiado crítico con los demás o con tus relaciones en las próximas semanas por el simple hecho de hacerlo.

9 de septiembre de 2022: ¡Vaya! Mercurio retrógrado ha comenzado oficialmente. Durará hasta el 2 de octubre de 2022. Excepto todo el drama normal que trae Mercurio retrógrado: falta de comunicación, fallas en la tecnología, retrasos y ex deslizándose nuevamente en su radar.

10 de septiembre de 2022: ¡Llega la Luna de la Cosecha! Esta lunación es una luna llena en Piscis y te energizará para ser espiritual, creativo y romántico. Aprovecha tu intuición en este momento y escucha los mensajes del universo.11 de septiembre de 2022: ¡Se avecina un día vertiginoso! Mientras el sol choca los cinco con Urano en el cielo, te sentirás con ganas de aventura. Podrían llegar sorpresas y noticias impactantes. Aproveche las oportunidades y diviértase, pero no haga nada demasiado arriesgado o impulsivo de lo que pueda arrepentirse.

16 de septiembre de 2022: Ha llegado un día bastante decepcionante, ¡con mucho drama cósmico reservado! Venus, nuestro planeta del amor, choca con Marte, lo que podría encender tu pasión por el sexo y las citas. Sin embargo, si hay tensión debajo del radar, es probable que también haya conflictos o rabietas explosivas entre usted y otra persona. El sol también es golpeado en la cara por un astuto Neptuno, haciéndote sentir agotado, agotado y delirante. No firmes contratos, no hagas promesas ni tengas una primera cita.

18 de septiembre de 2022: Llega un día intenso, que podría aportarte concentración y determinación. El sol se vincula con Plutón, brindándote el poder de transformar tu vida en la dirección que elijas. Sea ambicioso y directo, otros podrían inclinarse a sus pies. Mercurio se encuentra en el cielo una vez más desde Júpiter, lo que podría traerte pensamientos eufóricos pero también un gran ego. Si actúa con arrogancia, podrían producirse luchas de poder.

20 de septiembre de 2022: ¡Llega un día valiente y emocionante para el amor, las citas, el sexo y las relaciones! Venus, nuestro planeta de la unión, baila con Urano, el planeta de la sorpresa. Esto asegura que la aventura y la espontaneidad puedan llenar tu día. ¡Haz algo emocionante con tu único o vuélvete pervertido en el dormitorio! Si es soltero, trate de salir con alguien fuera de su tipo normal. Si “comienza” una relación ahora, puede ser de corta duración a menos que ambas partes quieran una relación que favorezca la libertad total.

22 de septiembre de 2022: ¡Bienvenido a la temporada de Libra! A medida que el sol ingrese a Libra y se eleve aquí durante el próximo mes, tendrá más enfoque en las relaciones y asociaciones. Centrarse en la cooperación y la colaboración en los negocios y en el amor.

23 de septiembre de 2022: Mercurio retrocede hacia Virgo hoy, trayendo confusión a su rutina diaria, vida laboral o salud para las próximas semanas. Además, el sol se une con Mercurio, lo que te traerá un momento de claridad y avances mentales. ¡También estamos oficialmente a la mitad de la fase retrógrada de Mercurio!

24 de septiembre de 2022: Ha llegado otro día fastidioso con Venus, nuestro planeta del amor, chocando con Neptuno, el planeta del engaño. Esto podría traer inseguridad, dolor, delirios e ilusiones a las relaciones. Alguien podría estar jugando contigo, así que mantente oculto.

25 de septiembre de 2022: ¡Llega una luna nueva en Libra! En la próxima semana, tendrá la oportunidad de buscar nuevos planes y oportunidades en sociedades comerciales o amorosas. Sin embargo, no firme contratos oficialmente ni haga promesas hasta después del 2 de octubre de 2022, cuando Mercurio despierte.