¡Todo para tu ‘Noche Mexicana’! Amazon se pinta de tricolor para la Independencia de México
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Antes de que se vengan las fechas más importantes de septiembre, VMÁS te invita a prepararte con anticipación para hacer tu Noche Mexicana
Estos son algunos de los artículos que te pueden servir para esta temporada patriótica que ya inicia junto al mes de septiembre: globos de letras, que se trata de un paquete muy llamativo que resalta en interiores y exteriores; banderas, que tienen un tamaño adecuado para buena visibilidad; letreros para puerta, son pancartas colgantes fáciles de montar; cortina de flecos, hechas de material de alta calidad; vajilla desechable, que incluye cubiertos, platos y servilletas temáticas.
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Globos de letras
Incluye 10 globos metálicos que dicen VIVA MÉXICO, 1 rollo de cinta y 1 pajilla para inflar. Cada letra mide hasta 16 pulgadas, equivalente a 40 centímetros, un tamaño bastante llamativo que resalta en interiores y exteriores, fácil de colgar en la pared, ventana, puerta o jardín.
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Banderas
Es un amplio juego de 6 vibrantes banderas mexicanas de fans con el emblema nacional, disponible en rojo, verde y blanco, proporcionando suficiente cantidad para decorar múltiples áreas, rotar durante eventos o compartir con amigos. Cada mitad de la bandera es de aproximadamente 45 x 90 cm.
3
Letreros para puerta
Son pancartas colgantes que vienen con dos agujeros en la parte inferior. El paquete incluye 1 juego de pancartas para porche delantero con dimensiones de 30 x 180 cm. Los colores brillantes y los estampados llamativos son perfectos para darle un toque llamativo a tu fiesta.
4
Cortina de flecos
El paquete completo incluye 3 cortinas de fondo con tema mexicano en 3 colores vivos (rojo, blanco y verde). Cada pieza mide 100 x 200 centímetros, ideal para decorar cualquier espacio en la celebración del Día de la Independencia de México. Están fabricadas en foil metálico premium, siendo resistentes y reutilizables.
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Vajilla desechable
La vajilla desechable completa de 24 juegos incluye tenedores de plástico verde, blanco y rojo, además de platos de cena grandes y pequeños para postre, así como servilletas de papel temáticas.