¡Todo para tu ‘Noche Mexicana’! Amazon se pinta de tricolor para la Independencia de México

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Antes de que se vengan las fechas más importantes de septiembre, VMÁS te invita a prepararte con anticipación para hacer tu Noche Mexicana

por Sara Navarrete
Vida
¡Todo para tu ‘Noche Mexicana’! Amazon se pinta de tricolor para la Independencia de México

Estos son algunos de los artículos que te pueden servir para esta temporada patriótica que ya inicia junto al mes de septiembre: globos de letras, que se trata de un paquete muy llamativo que resalta en interiores y exteriores; banderas, que tienen un tamaño adecuado para buena visibilidad; letreros para puerta, son pancartas colgantes fáciles de montar; cortina de flecos, hechas de material de alta calidad; vajilla desechable, que incluye cubiertos, platos y servilletas temáticas.

https://vanguardia.com.mx/vida/hora-de-un-pumpkin-spice-latte-las-mejores-cafeteras-de-amazon-para-hacer-bebidas-de-temporada-BA23102672
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Globos de letras
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Incluye 10 globos metálicos que dicen VIVA MÉXICO, 1 rollo de cinta y 1 pajilla para inflar. Cada letra mide hasta 16 pulgadas, equivalente a 40 centímetros, un tamaño bastante llamativo que resalta en interiores y exteriores, fácil de colgar en la pared, ventana, puerta o jardín.
Costo en Amazon de $199.99
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Banderas
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Es un amplio juego de 6 vibrantes banderas mexicanas de fans con el emblema nacional, disponible en rojo, verde y blanco, proporcionando suficiente cantidad para decorar múltiples áreas, rotar durante eventos o compartir con amigos. Cada mitad de la bandera es de aproximadamente 45 x 90 cm.
Costo en Amazon de $611.51
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Letreros para puerta
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Son pancartas colgantes que vienen con dos agujeros en la parte inferior. El paquete incluye 1 juego de pancartas para porche delantero con dimensiones de 30 x 180 cm. Los colores brillantes y los estampados llamativos son perfectos para darle un toque llamativo a tu fiesta.
Costo en Amazon de $157.58
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Cortina de flecos
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El paquete completo incluye 3 cortinas de fondo con tema mexicano en 3 colores vivos (rojo, blanco y verde). Cada pieza mide 100 x 200 centímetros, ideal para decorar cualquier espacio en la celebración del Día de la Independencia de México. Están fabricadas en foil metálico premium, siendo resistentes y reutilizables.
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Vajilla desechable
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La vajilla desechable completa de 24 juegos incluye tenedores de plástico verde, blanco y rojo, además de platos de cena grandes y pequeños para postre, así como servilletas de papel temáticas.
Costo en Amazon de $472.81
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Sara Navarrete

Sara Navarrete

Editora Web de Breaking News y Trends en el equipo de Estrategia Digital.

Apasionada y fiel amante de los gatos, la música y los buenos momentos; miembro de la comunidad LGBT+.

Tengo especial interés en temáticas sociales y activismo. Disfruto de la literatura; escribo cuento, crónica y un poco de poesía.

Certificada por el Fondo de Cultura Económica para impartir talleres y clubes de difusión cultural y literatura.

Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Actualmente desarrollo una investigación sobre la violencia de género en comunidades migrantes.

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