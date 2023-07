¿Quién no ha visto su clóset y pensado “no tengo nada que ponerme”? Si ya no sabes qué usar para ir a la uni o a la prepa , Luisa Ramírez, Alejandro Ayala, Maruxina Cárdenas, Ana Pons y Fernando Díaz te comparten sus outfits para que te inspires e inicies el ciclo escolar con mucho estilo y las mejores marcas, como Prada , Zara o Dior.

No olvides los accesorios para que tu look se vea más completo. Un par de gafas de sol, un reloj, etc. te darán un toque más de elegancia. Una mochila o una bolsa para que puedas llevar tus libros, computadoras, entre otros elementos esenciales para tus clases.