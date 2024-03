Pregúntale a TikTok qué edad aparentas (y soporta los comentarios)

Las suposiciones fueron muy dispares. Muchas eran correctas, o bastante aproximadas, según Gervais. (Cumplió 34 este mes). Otros sugirieron que tenía entre 60 y 70 años.

Gervais, quien vive en Kansas y trabaja medio tiempo para una empresa de belleza, dijo que había decidido publicar su video después de encontrar TikToks similares.

“Vi a alguien de la generación Z hacerlo porque decían que su generación está envejeciendo más rápido”, dijo, refiriéndose a una reciente teoría en línea que argumenta que los adolescentes y adultos jóvenes están envejeciendo más rápido y más visiblemente que sus contrapartes milénials.

Su video forma parte de una tendencia en la que los usuarios, en su mayoría mujeres, piden a desconocidos que hagan comentarios sobre su apariencia. Gervais dijo que muchos de los comentarios que ha recibido fueron poco amables.

“La gente me decía que me tiñera el pelo, que me pusiera pestañas, que me arreglara las cejas”, dijo. Varios le comentaron que parecía una “madre de mediana edad”. “Eso no tiene nada de malo”, añadió Gervais. “Pero no soy madre”.