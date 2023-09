Sabemos cómo se cura la soledad; entonces, ¿por qué la padecemos?

La Gran Depresión fue devastadora en términos económicos , pero la mortalidad no aumentó, sino más bien disminuyó. ¿Por qué no hubo más fallecimientos por desolación en la década de 1930? Creo que en parte fue porque en esa década había instituciones comunitarias como iglesias, clubes para varones, asociaciones de mujeres, clubes para jugar cartas, ligas de boliche, familias extendidas que amortiguaban el dolor y la humillación provocados por el desempleo y las dificultades económicas y, en algunos casos, estos grupos se interesaban más y se volvían más activos en épocas de angustia.

Estas patologías están relacionadas con el aislamiento social . He visto cómo viejos amigos se automedicaban con anfetaminas o alcohol debido, en parte, a que estaban desconectados de la comunidad y después los expedientes penales o de adicciones los dejaban todavía más estigmatizados y aislados.

Este artículo es el cuarto de una serie esporádica sobre cómo solucionar los problemas que han dejado a tantas personas atrás en Estados Unidos. La génesis de esta serie se basa en los problemas que he visto: como ya he escrito, más de una cuarta parte de los niños que tomaban conmigo el autobús número 6 en Yamhill, Oregón, han muerto a causa de las drogas, el alcohol, el suicidio y otras muertes que se denominan de desolación.

Esas instituciones comunitarias se han erosionado. Ahora estamos por nuestra cuenta y tal vez por eso tantas personas también están muriendo solas.

No es sencillo reconstruir las redes. Yo he visto cómo la adicción a las drogas destruye la confianza y el capital social, y hace todavía más difícil interrelacionar a la gente y ayudar a los más vulnerables. Pero podemos mejorar en abordar los retos que encontramos a nuestro alrededor, y esta serie es un intento de plantear cómo hacerlo.

El aislamiento social es una rara enfermedad cuya cura se conoce por completo y cuesta relativamente poco, pero es muy difícil de lograr. En el siglo XXI, somos una especie social que vive vidas atomizadas; incluso al vivir en un edificio de apartamentos de lujo en una ciudad densamente poblada, rodeados de personas por todas partes, es fácil que sintamos desolación y melancolía.

Stuart Andrew, el ministro británico de la Soledad me comentó que uno de los retos de la soledad es el estigma en torno a ella. Nos da vergüenza estar solos y nos tardamos en buscar ayuda, así que él ha estado compartiendo relatos sobre su infancia en soledad.

“Cuando era adolescente, me di cuenta de que era homosexual. Me sentía aislado debido al lugar donde vivía, en la zona rural de Gales; además, no conocía a nadie que fuera homosexual. Así que tratar de aceptarlo fue un poco difícil”, añadió.

Las medidas para abordar la soledad no son sofisticadas, de alta tecnología ni caras. De hecho, una de las estrategias es sencillamente que la gente vuelva a las antiguas costumbres, como tomar los alimentos juntos, hacer fiestas y ofrecerse para ayudarse unos a otros.