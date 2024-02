Un equipo de investigadores descubren variantes genéticas que están asociadas al comportamiento bisexual

MICHIGAN- El estudio “ Genetic variants underlying human bisexual behavior are reproductively advantageous ”, que fue publicado en la revista Science Advances , está basado en el análisis de datos de 452,557 voluntarios hombre del Biobanco del Reino Unido, todos ellos de origen europeo y cada uno de los participantes respondieron un cuestionario en el que se incluía la pregunta: “ ¿Se describiría a sí mismo como alguien que toma riesgos? ”.De acuerdo con el análisis de la Universidad de Michigan (UM), detalla en su sitio web, este mostró que “ los hombres heterosexuales que portan las variantes genéticas asociadas con el comportamiento bisexual, que se conocen como alelos asociados a BSB, engendran más hijos que el promedio. Además, los hombres que se describen a sí mismos como tomadores de riesgos tienden a tener más hijos y son más propensos a portar alelos asociados a BSB ”, y añade que, “ estas y otras observaciones sugieren que los alelos masculinos asociados a BSB confieren beneficios reproductivos debido a las variantes genéticas compartidas entre los hombres bisexuales y los comportamientos de riesgo ”.

No obstante, Song y Zhang acentúan que su investigación “ analiza los fundamentos genéticos del comportamiento sexual entre personas del mismo sexo y no los comportamientos en sí, que se ven afectados tanto por factores genéticos como ambientales ”.

Esta nueva investigación, de acuerdo con la Universidad de Michigan, es continuación de uno que publicado en mayo del año pasado en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences realizado por Song y Zhang; en este estudio también se trató de dar una explicación a “la persistencia de variantes genéticas asociadas con el comportamiento sexual entre personas del mismo sexo”.

Los hallazgos presentados en el artículo de PNAS, titulado “Contraception ends the genetic maintenance of human same-sex sexual behavior”, motivaron a Zhang y Song a investigar otros “mecanismos potenciales para el mantenimiento genético del comportamiento humano entre personas del mismo sexo”.