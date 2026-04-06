¿Te gusta cocinar? Conoce las 5 licuadoras más recomendadas de Amazon
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Directo de Amazon hasta tu hogar... Conoce las licuadoras que te facilitarán la preparación de tus comidas
6 abril 2026
Es de conocimiento general que la licuadora es una de las herramientas más indispensables en una cocina. Con el propósito de que tengas siempre lo mejor de lo mejor en tu hogar y para tu bienestar, VANGUARDIA te recomienda estas marcas de licuadoras: en primer lugar está la Ninja que es altamente conocida por su profesionalismo; y en segundo, la T-fal, que es líder en soluciones que mejorarán tu día a día; pero la Oster también destaca en la lista por su potencia en el triturado; aunque la Taurus es buena por su practicidad; y Nutribullet, que es el mejor compañero de cocina.
1
Ninja
Tiene gran facilidad para triturar frutas, verduras, hielo e ingredientes congelados con sus cuchillas resistentes de acero inoxidable. Asimismo, su tapa tipo Flip Top facilita servir tus preparaciones. Su motor de potencia profesional es de 1000W y su capacidad es de hasta 72 Oz. Además de todo esto, es de destacar que la licuadora Ninja es muy fácil de limpiar, ya que su jarra y cuchillas son aptas para lavavajillas.
2
T-fal
Incluye tecnología Powelix, por lo que cuenta con 6 cuchillas de acero inoxidable que la hacen hasta 3 veces más eficiente. En cuanto a resistencia, el Acople Carbon Drive hecho con policarbonato hace que no se barra y no se oxide, lo que promete mayor duración. Su potencia de 550W la hace capaz de licuar hielos para increíbles recetas como smoothies, frappes y helados.
3
Oster
Cuenta con una gran potencia profesional gracias a su motor de 1500W, siendo 10 veces más duradero con tecnología reversible que gira las cuchillas Titanium Blade Technology en ambas direcciones. Oster se caracteriza por su construcción duradera, ya que su acople metálico es 10 veces más fuerte, prolongando su vida útil y resistente al uso diario.
4
Taurus
Es compacta pero potente, ideal para el día a día. Sus 500W de potencia pico le dan la fuerza necesaria para smoothies, salsas, jugos, etc. Además, su sistema Easy Fit alarga la vida útil de la licuadora, pues su acople seguro reduce el desgaste y mejora la durabilidad. Sus cuchillas desmontables de acero inoxidable, tapa con cierre seguro y compatible con el jarro chopper Taurus la hace tener mayor versatilidad.
5
Nutribullet
Nutribullet Blender es el mejor compañero de cocina con sus múltiples velocidades que combinan cualquier receta, tanto de forma rápida como precisa. Las tres velocidades de precisión y función de pulso te ofrecen un control total. Mientras que la cuchilla de acero inoxidable es potente y está diseñada con acción ciclónica.