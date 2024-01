Tendencias de novias 2024: lo que necesitas para verte espectacular en tu boda

Tuvimos la oportunidad de platicar con Rosa Claudia Rodríguez y Rosa Claudia Siller, ambas de Rosa Claudia Bridal Boutique, así como con Andrea Ochoa y Pati Nelson de The Studio, quienes nos muestran las últimas tendencias de novias para este año.

Si se tuviera que describir con una palabra la tendencia de vestidos de novia para este 2024, sería VERSATILIDAD. Algo que viene mucho es que el día de tu boda puedas cambiar de looks en las diferentes ceremonias sin cambiar de vestido. ¿La clave? Los accesorios.

Entre estos, los moños se están convirtiendo en una gran tendencia “muy femenina y coqueta. Se pueden incorporar de diversas maneras, ya sea en la espalda, en un costado o en un hombro. En lugar de una manga convencional, esta adopta la forma de un moño. Es fundamental destacar que el moño no debe ser resaltado como lo más importante del vestido; más bien, se trata de un accesorio”, señaló Rosa Claudia Siller.

Pero en el corsé moderno ya no se utilizan esas varillas y cintas rígidas que solían esculpir. Ahora optan por materiales más cómodos para enfrentar las modificaciones del cuerpo y recuperar lo que alguna vez oprimió a las mujeres.

ELEGANCIA DURADERA

Tanto Andrea Ochoa como Pati Nelson, maquillista y estilista de The Studio respectivamente, coinciden en que el look de la novia debe ser algo que perdure, que se siga viendo bien a través de los años y que cuando vea sus fotos no se arrepienta.

Aparte de ser el color del año 2024, el tono durazno es una elección ideal para las novias, ya que le queda bien a todos los tonos de piel.