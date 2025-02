¿Testosterona para mujeres posmenopáusicas? Estos son los riesgos y los beneficios

Por: Danielle Friedman

Hace cinco años, cuando Risa Kagan, ginecobstetra de Berkeley, ofreció testosterona a mujeres posmenopáusicas cuyo deseo sexual se había desvanecido, tuvo pocas interesadas. Las mujeres desconfiaban de utilizar lo que creían que era una hormona sexual masculina, y, dijo, les preocupaba desarrollar rasgos “masculinos”, como vello corporal o una voz más grave.

Ahora, dijo, “todas las pacientes vienen a pedirla”.

En todo Estados Unidos, los profesionales de la salud de la mujer han informado de un aumento similar en los últimos meses, provocado por las influentes de la menopausia en Instagram y TikTok, quienes promueven las ventajas de la testosterona para el bienestar. Incluso Kate Winslet alabó su poder para hacerla “sentir sexy de nuevo”.

Pero en medio del entusiasmo cultural por la testosterona —y de una nueva y animada conversación sobre cómo ayudar a las mujeres a sentirse bien durante la transición de la menopausia y más— se están perdiendo matices sobre el fármaco, dijeron expertos al Times. Aunque décadas de pruebas sugieren que dosis bajas de testosterona pueden aumentar el deseo sexual de algunas mujeres con pocos efectos secundarios, algunos defensores exageran la capacidad del fármaco para mejorar el estado de ánimo, la cognición, la fuerza muscular y la salud cardiaca, dijeron, y restan importancia a sus riesgos potenciales.

“La gente está intentando tomar testosterona para todo: se ha convertido en el nuevo medicamento para sentirse bien”, dijo Kagan, quien es profesora clínica de la Universidad de California en San Francisco y ha recetado y estudiado la testosterona en mujeres durante más de 20 años. Pero para cualquier cosa más allá de la libido, “si realmente profundizas en los datos, sencillamente no está preparada para el horario estelar”.

Entonces, ¿qué sabemos realmente sobre la testosterona y las mujeres? He aquí lo que las pruebas científicas han revelado sobre sus beneficios reales y sus riesgos.

¿Por qué necesitan testosterona las mujeres?

Sabemos muchas cosas sobre el papel de la testosterona en el cuerpo de las mujeres, y desconocemos muchas más.

Aunque los hombres tienen unas 10 veces más testosterona que las mujeres, la hormona desempeña un papel importante en la salud reproductiva de ambos sexos, dijo Susan Davis, endocrinóloga de la Universidad Monash de Australia y una de las principales investigadoras del mundo sobre la mujer y las hormonas sexuales. En las mujeres, la producen principalmente los ovarios y las glándulas suprarrenales, y ayuda a producir un óvulo en cada ciclo menstrual, entre otras cosas.

Pero más allá de la reproducción, los investigadores siguen intentando averiguar cómo afecta la testosterona a la salud femenina. Les intriga el hecho de que las mujeres tengan receptores de testosterona en todo el cuerpo —incluidos el corazón, el cerebro, los músculos y los huesos—, lo que sugiere que está relacionada con la salud de estos órganos, dijo Davis, pero aún no estamos seguros de por qué o cómo.

Por lo general, los niveles de testosterona de las mujeres alcanzan su máximo a los 20 años, y luego disminuyen gradualmente con el tiempo. Parece que vuelven a aumentar a los 70 años, según los estudios de Davis, por lo que “puede haber algún beneficio para la supervivencia de las mujeres mayores”, dijo.

En algunas mujeres, a medida que disminuye la testosterona, disminuye también la libido. Pero esto dista mucho de ser cierto para todas, dijo Davis. Las mujeres pueden tener niveles de testosterona próximos a cero y un deseo sexual desenfrenado, mientras que otras pueden tener niveles de normales a altos y luchar contra una falta total de deseo.

Por esta razón, analizar los niveles de testosterona de una mujer sin saber cómo pueden haber cambiado con el tiempo no revela mucho sobre su salud sexual o general, dijeron los expertos, a menos que sus cifras sean atípicamente altas, lo que podría indicar una enfermedad como el síndrome de ovario poliquístico.

¿Cómo tomar testosterona puede mejorar tu salud?

Para algunas mujeres posmenopáusicas diagnosticadas de bajo deseo sexual, tomar una dosis baja de testosterona puede mejorar la libido, incluida la excitación, el orgasmo y la frecuencia de lo que los investigadores denominan “eventos sexuales satisfactorios”.

Mejora la salud sexual en alrededor del 50 por ciento de las mujeres que la prueban, pero no es como “zas y ya”, dijo Kagan: los efectos suelen ser sutiles.

Esto se debe en parte a que la función sexual femenina es compleja, y la libido puede verse afectada por muchos factores: dolores y molestias, depresión y la relación con tu pareja sexual, entre otras cosas, dijo Lauren Streicher, profesora clínica de obstetricia y ginecología de la Universidad Northwestern, especializada en salud sexual de la mujer.

Por esta razón, muchas mujeres se benefician más de tomar testosterona al tiempo que acuden a un terapeuta sexual. Para algunas de las pacientes de Streicher, “la testosterona como que les dio un pequeño empujón inicial, ya sabes, despertó esa parte del cerebro”, dijo. Pero la terapia produjo mejoras más duraderas en su vida sexual.

Muchas mujeres aseguran que la testosterona ha mejorado su energía, estado de ánimo, agudeza mental y fuerza muscular, junto con beneficios intangibles como hacerles decir que “vuelven a sentirse ellas mismas” o que “ven el mundo en tecnicolor”, dijo Streicher. Pero las investigaciones sobre la conexión entre dosis seguras de testosterona y estos beneficios aún no es concluyente. En varios estudios, las mujeres que recibieron un placebo sin saberlo informaron de los mismos beneficios para el estado de ánimo y la salud que las mujeres que tomaron testosterona.

“No puedo discutir lo que siente la gente”, dijo Streicher. Pero, por ahora, “los datos no respaldan que vaya a aumentar tu sensación general de bienestar”.

Incluso en los estudios que han demostrado el efecto positivo de la testosterona sobre la libido, el efecto en el grupo placebo también es muy elevado, dijeron los expertos, lo que podría reflejar la respuesta de las mujeres a sentirse por fin escuchadas y validadas tras años de sufrimiento.

¿Cómo se toma la testosterona?

La forma más segura de tomar testosterona para el deseo sexual es en forma de gel que se frota en la parte posterior de la pantorrilla, o en el muslo, según las principales sociedades médicas.

Pero las mujeres se enfrentan a obstáculos para acceder al fármaco, ya que la Administración de Alimentos y Medicamentos nunca ha aprobado la testosterona para mujeres, a pesar de haber aprobado 31 productos diferentes de testosterona para hombres. (La FDA aún no ha aprobado ningún fármaco para tratar la disfunción sexual en mujeres posmenopáusicas; sin embargo, ha aprobado dos fármacos, Addyi y Vyleesi, para tratarla en mujeres premenopáusicas).

En consecuencia, las opciones de las mujeres son limitadas. Puedes utilizar un gel formulado para hombres, aplicando una décima parte de la dosis diaria masculina con tu mejor criterio para racionar un solo tubo a lo largo de 10 días. Puedes conseguir una dosis formulada para mujeres en una farmacia de compuestos, pero la concentración de los productos compuestos suele ser menos consistente. O puedes intentar importar un gel de testosterona para mujeres de Australia, el único país que ha aprobado el fármaco para mujeres.

Los seguros no cubren ninguna de estas opciones, que cuestan 10 dólares o más al mes.

¿Cuáles son los riesgos?

Los efectos secundarios son raros cuando se utiliza en dosis que no elevan los niveles de testosterona por encima de lo habitual en las mujeres premenopáusicas, dijo James Simon, especialista en menopausia y medicina sexual de Washington D. C. y profesor clínico de la Facultad de Medicina de la Universidad George Washington. Es probable que tu médico quiera revisar tus niveles unas semanas después de empezar a emplear el fármaco, para asegurarse de que no están subiendo demasiado.

Sin embargo, si tus niveles de testosterona son demasiado altos durante demasiado tiempo, puedes experimentar efectos secundarios, algunos reversibles y otros no. Estos pueden incluir adelgazamiento del cabello, crecimiento de pelo en la cara y el pecho, engrosamiento de la voz, acné, aumento del tamaño del clítoris, irritabilidad y agresividad.

Los niveles elevados de testosterona también pueden provocar un engrosamiento del revestimiento uterino y hemorragias vaginales, y aumentar el riesgo de cáncer de endometrio, ya que el cuerpo convierte el exceso de testosterona en estrógeno.

Aléjate de los pellets

Por todas estas razones, los expertos desaconsejan que las pacientes reciban testosterona a través de “pellets”, o cápsulas hormonales compuestas que se insertan bajo la piel en spas médicos, clínicas antienvejecimiento y consultorios médicos. Suelen contener dosis mucho más altas que los geles.

Aunque el tratamiento puede hacer que las mujeres se sientan bien a corto plazo, también puede disparar los niveles de testosterona, y una vez insertadas estas cápsulas, no se pueden retirar. Las pacientes tienen que esperar a que pasen los efectos secundarios o, en algunos casos, vivir con ellos permanentemente.