‘The White Lotus’ llega a Tailandia. Y los turistas también

Por: Simon Elegant

En un fenómeno que se hace cada vez más recurrente, una serie exitosa trae consigo un incremento en el turismo y en los precios de los lugares que son escenario del rodaje.

Cuando el domingo se estrene la tercera temporada de la exitosa serie de HBO,The White Lotus, los espectadores serán transportados a la isla tropical de Koh Samui, Tailandia. Y si las temporadas anteriores sirven de referencia, muchos de ellos también reservarán pronto sus vacaciones allí.

La serie, que tiene lugar en un lujoso complejo turístico ficticio de White Lotus distinto cada temporada, se centra en un grupo de turistas adinerados, sus dramas interpersonales y la inevitable tensión con el personal y los lugareños, todo ello con el telón de fondo de un paraíso distorsionado.

El sector de los viajes ha estado esperando la nueva temporada casi tanto como los fans. En parte gracias al llamado efecto The White Lotus, Koh Samui y Tailandia ya se han convertido en destinos de primera. Koh Samui fue uno de los 52 Lugares a los que Ir en 2025 del New York Times, y Tailandia fue el destino del año 2025 de Travel+Leisure.

Con una oleada de turistas a punto de desembarcar, los aproximadamente 68.000 habitantes de Koh Samui están a punto de familiarizarse mucho más con el efecto de la serie The White Lotus.

Una tarde reciente, en la prístina arena blanca de la playa de Chaweng, Tey, de 46 años, un carpintero local que no quiso dar su apellido, dijo que no sabía mucho sobre la serie. Pero entonces le vino un destello de reconocimiento.

“Sí, sí. La serie de Lisa se rodó aquí”, dijo. Lisa, o Lalisa Manobal, es una miembro tailandesa de la banda de K-pop Blackpink que debuta como actriz en esta temporada deThe White Lotus.

¿Había oído algo más al respecto? Tey negó con la cabeza.

Vendiendo el sabor del lujo

Koh Samui, una joya de unos 227 kilómetros cuadrados situada en el golfo de Tailandia, a unos 756 kilómetros al sur de Bangkok, lleva mucho tiempo encantando a los visitantes con sus kilómetros de playas, aguas tranquilas, colinas cubiertas de selva, restaurantes y vida nocturna.

Las reservas en el Four Seasons Resort Koh Samui, de 2000 dólares la noche, donde se rodó gran parte de la tercera temporada, ya se han disparado un 40 por ciento. Y cuando empiece a emitirse la nueva temporada, Marc Speichert, vicepresidente ejecutivo y director comercial de Four Seasons Hotels and Resorts, dijo que esperaba que la demanda aumentara “exponencialmente”.

“Vimos un aumento de 10 veces en las propiedades de Maui y Taormina”, dijo Speichert, refiriéndose a los complejos de Four Seasons en Hawái y Sicilia donde se rodaron gran parte de las temporadas 1 y 2. La red de viajes de alta gama Virtuoso dijo que sus datos mostraban un aumento del 424 por ciento en las ventas a Sicilia tras la segunda temporada.

Para los visitantes de Koh Samui que quieran probar la dulce vida de The White Lotus pero no dispongan del saldo bancario suficiente, el Four Seasons ofrece pases de un día que permiten el uso de la playa y el acceso a restaurantes y bares si te gastas al menos 5000 baht, unos 150 dólares, dijo Jasjit Assi, director general del complejo.

Otras empresas, tanto locales como internacionales, también apuestan por el auge. American Express ofrece un paquete White Lotus Thailand Experience a determinados miembros de la tarjeta. Incluye tres días en el complejo Four Seasons y una fiesta de luna llena.

Incluso a unos 320 kilómetros al oeste, en la popular isla de Phuket, donde se rodaron algunas partes de la tercera temporada, los hoteles están intentando sacar provecho de The White Lotus. El Anantara Mai Khao Phuket Villas, por ejemplo, presume de ofrecer un nivel de lujo similar al del Four Seasons, y a diferencia de Koh Samui, Phuket alberga un restaurante con estrella Michelin, el Pru.

Phuket, Bangkok y Koh Samui son paradas del viaje de siete noches White Lotus Thailand que ofrece Unforgettable Travel Company, un operador turístico de lujo, por algo menos de 8000 dólares por persona. Incluye visitas privadas a Bangkok y cruceros al atardecer en Bangkok y Koh Samui.

“Creo que va a ser enorme para Samui”, dijo Michael Brasier, propietario y gerente de Nahm, un restaurante de fusión informal y aireado situado sobre el agua, cerca del aeropuerto de Koh Samui. Brasier ya se ha beneficiado de una bendición propia de The White Lotus: un grupo de actores, entre ellos Walton Goggins, quien interpreta a uno de los huéspedes del complejo, visitaba Nahm varias veces a la semana durante el rodaje, dijo, y tenía fotos que lo demostraban.

‘Precioso, con niveles, complejo’

La idea del set-jetting, o la visita a los lugares de rodaje de las series y películas favoritas, se remonta al menos a principios de la década de 2000, cuando la franquicia de El señor de los Anillos inundó Nueva Zelanda de visitantes obsesionados con Tolkien.

Pero la tendencia ha despegado en los últimos años, con eventos como bailes al estilo Bridgerton y viajes de chicas a la Costa Azul inspirados en Emily en París. En 2023, el proveedor de viajes de alta gama Black Tomato empezó a ofrecer experiencias como viajes privados con temática de James Bond, incluida una carrera de lanchas rápidas por el río Támesis, a partir de 18.500 dólares.

Pero en el pasado, la mayoría de los que salían de viaje visitaban lugares que ya habían visto en sus películas o series favoritas. Con la tercera temporada de The White Lotus, no van a esperar.

El actor británico Jason Isaacs, uno de los protagonistas de la nueva temporada, dijo que le sorprendió saber que los set-jetters ya estaban viajando a Koh Samui.

“No me había dado cuenta de que eso ya existía”, dijo.

Isaacs, que habló por teléfono mientras se dirigía al estreno de la temporada en Los Ángeles, dijo que se las arregló para explorar un poco por su cuenta durante los más de dos meses que estuvo en Koh Samui para el rodaje. Citó las visitas a templos, las excursiones a cascadas, los masajes y el entrenamiento de boxeo tailandés como algunos de los momentos más destacados. “Samui es un lugar precioso, con niveles, complejo, lleno de una belleza increíble”, dijo.

Pero advirtió que la afluencia prevista de visitantes y el desarrollo a la par también tendrán sus desventajas, haciéndose eco del tema de los ricos y pobres entretejido en la serie. A pesar de la belleza del entorno, hay “pobreza y privaciones”, dijo. “Los visitantes verán muchas cosas si son curiosos y mantienen los ojos abiertos”.

Tey, el carpintero de la playa de Chaweng, sabe muy bien lo que el cambio ha traído a la isla. Recuerda que cuando era niño, ver a un extranjero era todo un acontecimiento. Por aquel entonces, las colinas no estaban cubiertas de villas propiedad de expatriados y las carreteras no estaban repletas de tiendas que vendían marihuana, despenalizada en Tailandia en 2022.

Pero al mismo tiempo, Tey, que aprendió inglés trabajando para un constructor británico que construía esas mismas villas, se mostró pragmático ante los cambios.

Esos turistas y expatriados aportan dinero a la isla, dijo, expresando un sentimiento que no estaría fuera de lugar en un episodio de The White Lotus: “Pueden hacer lo que quieran”.