Tomar ‘microdosis’ de Ozempic es tentador. ¿Funciona?

Por: Dani Blum

Algunas personas toman cantidades minúsculas de fármacos para adelgazar con la esperanza de perder peso sin sufrir los efectos secundarios. Esto dicen los expertos.

Erica Liebman quería perder peso, pero la ponía nerviosa probar un medicamento como el Ozempic. Liebman, psicóloga de Filadelfia, había oído historias de terror sobre efectos secundarios: náuseas, vómitos, estreñimiento intenso.

Así que Liebman recurrió a una solución que, a pesar de las escasas pruebas, parece ser cada vez más popular: la “microdosificación” de fármacos para adelgazar, es decir, tomar cantidades muy pequeñas.

Para consumidores como Liebman, la microdosificación es una solución ingeniosa: una forma de perder peso evitando los desagradables efectos secundarios de las dosis estándar. En plataformas de redes sociales como Reddit y TikTok, la gente publica sus programas de dosificación personalizados y comparte supuestos resultados.

Liebman se enteró de la idea cuando oyó a Tyna Moore, una influente de la salud, hablar en un pódcast sobre la microdosificación de Ozempic. Moore ha promovido la microdosificación no solo para perder peso, sino para ayudar en una serie de afecciones, como la hipertensión, las enfermedades autoinmunes y la niebla cerebral. En una entrevista, Moore dijo que casi 500 personas se han inscrito en su curso en línea, “Ozempic Done Right University” (Universidad del Ozempic bien llevado), que cuesta más de 2000 dólares e incluye asesoramiento sobre la microdosificación.

La pregunta es: ¿la microdosificación es un engaño o funciona realmente?

En este momento, los médicos no están seguros. En teoría, estos medicamentos son tan potentes que quizá incluso dosis minúsculas podrían frenar algo el hambre, dijo Daniel Drucker, investigador del Instituto de Investigación Lunenfeld-Tanenbaum del Hospital Monte Sinaí de Toronto y uno de los primeros científicos en estudiar medicamentos como el Ozempic. Muchos de los que promueven la microdosificación en internet afirman que las pequeñas dosis bastan para ayudarles a perder unos kilos y calmar sus ansias de comida. Otros afirman que la microdosificación les ayuda a mantener el peso que perdieron tomando dosis estándar de medicamentos para perder peso.

Ozempic, Zepbound y otros nuevos fármacos para la diabetes y la pérdida de peso siguen un programa de aumento progresivo de dosis: los pacientes empiezan con una dosis baja, y luego van subiendo a cantidades mayores a lo largo de varias semanas. Pero hay muy pocos datos que sugieran que tomar dosis incluso más pequeñas (digamos, 0,05 miligramos, en comparación con la dosis inicial estándar de 0,25 miligramos de Ozempic) puede conducir a la pérdida de peso o ayudar a mantenerlo.

“Existe un cierto deseo de ultrapersonalización”, dijo Andrew Kraftson, profesor clínico asociado de la división de metabolismo, endocrinología y diabetes de Michigan Medicine. “Puedo entenderlo y confirmarlo. Pero no tenemos la orientación para decirle a la gente que haga microdosis por su cuenta”.

Si las personas pierden peso con dosis pequeñas, puede deberse a que son lo que los científicos llaman “superrespondedores”, al referirse a un subconjunto de personas que pierden rápidamente cantidades sustanciales de peso con estos medicamentos.

También es posible que los beneficios que algunos microdosificadores afirman haber observado sean el resultado del efecto placebo, dijo Kraftson. Si la gente cree que está recibiendo un estímulo de la medicación, podría sentirse más animada a realizar cambios en el estilo de vida que pueden conducir a la pérdida de peso.

Michael Hammer, de 47 años, empezó a tomar microdosis de Ozempic en 2022. Ya había tomado dosis estándar del medicamento durante tres meses, pero odiaba los efectos secundarios. Sentía que iba a vomitar cada vez que comía. Comía tan poco que le preocupaba desnutrirse.

“Prefería dejarlo antes que estar tan enfermo”, dijo.

Hammer había obtenido su receta de Ozempic a través de Calibrate, una empresa de telesalud. Cuando se puso en contacto con Calibrate para ver si había alguna forma de reducir los efectos secundarios, un empleado le sugirió que probara con microdosis.

Samantha Baker, vicepresidenta de marketing de Calibrate, dijo en un correo electrónico que “está bien documentado en el sector, más allá de Calibrate, que algunos pacientes experimentan efectos secundarios” con fármacos como el Ozempic, y que “la microdosificación se ha utilizado como estrategia para mitigar esos efectos”.

Para Hammer, las dosis más pequeñas eran una herramienta que le ayudaba a hacer cambios en su estilo de vida. Ahora que no se sentía mal todo el tiempo, hacía más ejercicio y se centraba en comer alimentos más sanos. Perdió más de 22 kilos. A veces seguía sintiéndose mareado, pero no con tanta intensidad como con las dosis mayores.

No es probable que las microdosis sean perjudiciales, dijo Drucker, quien ha sido asesor de Novo Nordisk, el fabricante de Ozempic.

“No me preocupa que les crezcan tres brazos o les ocurra algo horrible”, dijo.

Pero los médicos dijeron que les preocupaba que los pacientes tomaran dosis pequeñas sin la orientación de un profesional médico. Estirar las dosis podría llevar a la gente a utilizar accidentalmente los medicamentos pasada su fecha de caducidad, dijo Brianna Johnson-Rabbett, endocrinóloga de Nebraska Medicine.

Y varios médicos dijeron que les preocupaba que esta tendencia pudiera animar a la gente a recurrir a los medicamentos compuestos para adelgazar, que son versiones de imitación que la Administración de Alimentos y Medicamentos no examina y ha advertido repetidamente que conllevan riesgos para la salud. Los medicamentos compuestos para adelgazar vienen en viales que facilitan la personalización de las dosis más que las plumas de marca.

Liebman toma una quinta parte de la dosis inicial recomendada de tirzepatida compuesta, una versión de la sustancia en el medicamento para adelgazar Zepbound. Le ayudó a perder una pequeña parte del peso que le costaba perder desde que cumplió 40 años.

Sigue teniendo hambre, pero ahora no tiene problemas para evitar comer más después de una comida modesta. Y piensa menos en la comida a lo largo del día, un resultado que dijo que valdría la pena aunque no perdiera peso.