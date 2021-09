¿Hubo un sismo el 7 de septiembre de 1985? No, es información falsa

Tras el sismo del 7 de septiembre de 2021, en redes sociales circuló información que sostiene que en 1985 se registraron temblores el 7 y 19 de septiembre , así como en 2017; sin embargo, no hay registro de un terremoto de alta magnitud el 7 de septiembre de 1985 .

En los registros del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) no muestra resultados sobre un temblor mayor a 5 grados Richter en México el 7 de septiembre de 1985. Mismo que se puede consultar en el catálogo de sismos del Servicios Sismológico Nacional (SSN), que no ofrece registro de sismos en ese día, asegurado por Caridad Cárdenas representante del área de Difusión y Divulgación para la fuente consultada “el 7 de septiembre de 1985 no hubo sismos de magnitud importante en México”.

Mientras que en 2017 se presentaron dos sismos, el 7 de septiembre al sur de México con la magnitud de 8.2 grados Richter, que dejó 96 muertos y mil réplicas, así como el 19 de septiembre que registró 7.1 grados Richter que impactó en la Ciudad de México, dejando casi 400 fallecidos.

El sismo del 7 de septiembre de 2021 con epicentro en Acapulco, Guerrero sacudió el centro y sur de México con la magnitud de 7.1 grados Richter, con la lamentable muerte de una persona.

(Esta verificación de datos fue realizada y adaptada con información de AFP México)