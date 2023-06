¡Ya lo dijo Maussan! Es Falso el alien captado en el jardín de una casa en Las Vegas

Medios de comunicación y verificación de datos tuvieron comunicación con los propietarios y creadores del vídeo, confirmaron que el “extraterrestre” es falso y generado por computadora.

Aunado a que la publicación original no menciona a ninguna ciudad en específico por lo que es falso que se trate del patio de algún hogar en Las Vegas, Nevada; el post tiene la frase “Smh (shaking my head) knew I shouldn’t investigate noises outside”/”No lo puedo creer, sabía que no debía investigar los reuidos de afuera”.

Junto a esta evidencia, el periodista Jaime Maussan explicó para programas de televisión que el video es falso. “Nunca he visto seres con estas características”, aseguró.

TE PUEDE INTERESAR: ‘Definitivamente no estamos solos’... Estados Unidos ha recuperado naves extraterrestres, asegura David Grusch, ex oficial de Inteligencia (video)